Garajında ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı araç bulunduran sürücüler ile otomotiv sektörü temsilcileri büyük bir heyecanla resmi açıklamaları takip ediyor. Yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesi ve yerli üretime destek verilmesi amacıyla hazırlanan yasa teklifinin detayları sosyal medyada tartışılmaya başlandı. "2026 hurda araç ÖTV muafiyeti şartları" ve finansman destekleri hakkında iddialar peş peşe gelirken, konunun uzmanlarından ve siyasi kanattan çok kritik değerlendirmeler geldi.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ VE SON DURUM NEDİR 2026?

Hurda yasasını dört gözle bekleyen sürücüler için hareketli günler başladı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, daha önce TBMM'ye sunduğu yasa teklifini sosyal medya hesabı üzerinden yeniden gündeme taşıdı. Özdemir'in bu çıkışı düzenlemenin hayata geçirilmesi yönündeki beklentileri artırsa da yasa teklifi henüz Meclis genel kurulundan geçerek resmiyet kazanmadı. Diğer yandan otomotiv sektörünün deneyimli isimlerinden gazeteci Emre Özpeynirci ise beklentileri dengeleyecek bir değerlendirme yaptı. Özpeynirci; mevcut vergi yapısı, kamu bütçe dengeleri ve genel piyasa koşulları hesaba katıldığında, tamamen ÖTV'siz bir sıfır araç uygulamasının hayata geçme ihtimalinin şu an için oldukça düşük olduğunu savundu.

25 YAŞ ÜSTÜ SIFIR ARAÇ MUAFİYETİ VE HURDA YASASI ŞARTLARI NELERİ KAPSIYOR?

Üzerinde tartışılan yasa teklifinin temel amacı, 25 yaş ve üzerindeki kullanım ömrünü tamamlamış araçların trafikten tamamen çekilmesini sağlamak. Taslağa göre, eski aracını hurdaya ayıran vatandaşlara yeni yerli otomobil alımlarında çok ciddi avantajlar sunulması planlanıyor. Bu adımla sadece ekonomik bir canlılık değil, aynı zamanda çevre kirliliğinin azaltılması ve yüksek emisyonlu araçların yollardan kaldırılması hedefleniyor. Güvenli ve modern araçların yaygınlaşmasıyla trafik güvenliği de artacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde, başta milli otomobilimiz Togg olmak üzere yerli üretim yapan markaların sürece dahil edilmesi, vergi muafiyetlerinin yanı sıra uzun vadeli ve düşük faizli finansman desteklerinin de paket halinde vatandaşa sunulması stratejik hedefler arasında yer alıyor.