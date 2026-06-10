Memur ve emekliler, yılın ikinci yarısında ceplerine girecek net tutarı belirleyecek enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme şartlarına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları doğrudan 6 aylık enflasyon oranında artıyor. Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte hesaplamalar büyük oranda ortaya çıktı. Mayıs ayına ait verilerin ilan edilmesiyle 5 aylık enflasyon farkı da tabloya eklenecek.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 3,17 artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 32,37, Yİ-ÜFE yüzde 28,59 seviyesinde gerçekleşti. 12 aylık ortalamalar incelendiğinde tüketici fiyatları yüzde 32,43, üretici fiyatları yüzde 26,48 oranında yükseldi. Bu rakamların kesinleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yansıyacak 4 aylık zam oranı yüzde 14,62 olarak netleşti.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ TEMMUZ ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, Temmuz maaş artışlarına dair net ipuçları veriyor. Ankete katılan temsilciler, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkardı. Uzmanların enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1,89, Haziran ayı için ise yüzde 1,52 oldu. Bu verilere göre 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,23 olarak hesaplanıyor. Yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme payı da eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranının şimdiden yüzde 12,60 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Temmuz dönemi yaklaşırken milyonlarca kişi en düşük maaş tablosunun nasıl değişeceğini sorguluyor. Açıklanan 4 aylık enflasyon verisiyle emeklilerin alacağı yüzde 14,62'lik artış garantilendi. Merkez Bankası'nın tahmini doğrultusunda 6 aylık enflasyon yüzde 18,58 düzeyinde kalırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan bu oranda zam alacak. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 14,31 olacağı tahmin ediliyor. Kesinleşecek bu oranlar, en düşük emekli ve memur maaşlarında doğrudan yukarı yönlü bir artış yaratacak.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 6 AYLIK ZAM BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası anketine dayanan kümülatif hesaplamalar, Temmuz ayındaki artışları sayısal olarak ortaya koyuyor. Uzman beklentilerine göre oluşan tablo şu şekilde:

6 Aylık Enflasyon Beklentisi: Yüzde 18,58

6 Aylık Enflasyon Farkı Beklentisi: Yüzde 6,83

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Memur ve Memur Emeklisi İçin Toplam Zam Beklentisi: Yüzde 14,31

Nihai zam oranları, TÜİK'in Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarını resmi olarak ilan etmesiyle kesinleşecek.