Küresel ekonominin yönünü belirleyen haziran ayı Fed faiz kararı için beklenen tablo ortaya çıktı. ABD'de mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 4,2 seviyesinde kalması, piyasalardaki faiz indirim beklentilerini yeniden sınırlandırdı. Çekirdek enflasyon rakamları daha ılımlı bir grafik çizse de, bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefinin aşılamaması kararda kritik rol oynadı. Peki, son gelişmelerin ardından Fed faizi düşürdü mü, bankanın para politikası ne yönde ilerledi? Piyasaların kilitlendiği faiz kararına dair ayrıntılar netleşti.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı toplantısında mevcut para politikasındaki sıkı duruşunu sürdürme kararı aldı. Açıklanan son enflasyon verilerini değerlendiren banka, politika faizinde herhangi bir gevşemeye gitmedi. Mayıs ayı TÜFE verisinin aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 4,2 artış göstermesi, enflasyonla mücadelede henüz istenen kalıcı hedefe ulaşılamadığını ortaya koydu. Özellikle hizmet enflasyonundaki katılık, bankanın erken bir adım atmasını engelledi. Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi piyasalara sınırlı bir iyimserlik yansıtsa da, karar mekanizması tek bir veriden ziyade genel eğilimleri dikkate aldığı için Fed "bekle-gör" politikasını korudu.

FED FAİZİ DÜŞÜRDÜ MÜ?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "Fed faizi düşürdü mü?" sorusunun yanıtı veriler ışığında kesinleşti. ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 4,2 ile hedefin üzerinde seyretmesi, olası bir faiz indirimini şimdilik öteledi. Fed yönetimi, fiyat istikrarı tam anlamıyla sağlanmadan atılacak bir faiz indirimi adımının enflasyon risklerini tekrar yukarı çekeceğini öngördü. Çekirdek enflasyondaki yavaşlama ilerleyen aylar için indirim ihtimalini masada tutsa da, banka haziran ayında faiz indirimi yapmadı. Fed, kısa vadede faiz indirimine gitmek yerine yüksek faiz seviyelerini bir süre daha koruyarak temkinli duruşuna devam etme kararı aldı.