Son Mühür - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hayata geçirdiği yeni düzenleme kapsamında, elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmeciler, bir gerçek ya da tüzel kişi adına Kurum tarafından belirlenen üst sınırın üzerinde yeni hat veya abonelik işlemi gerçekleştiremeyecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, aynı kişi üzerine kayıtlı telefon hattı sayısına yönelik yeni uygulamaların devreye alınacağı bildirildi.

Düzenli kontrol dönemi başlıyor

Yönetmelikte yer alan yeni hükümlere göre, işletmeciler abonelere ait hatların kullanım durumlarını üçer aylık periyotlarla denetleyecek. Gerçek kişi abonelerin kimlik bilgileri ile kurumsal aboneler adına işlem yapan yetkililerin T.C. kimlik numaraları, İçişleri Bakanlığı'nın Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak. Bunun yanı sıra, kurumsal aboneliklerde ilgili şirket veya kuruluşların tüzel kişiliklerinin devam edip etmediği de düzenli olarak sistem üzerinden kontrol edilecek.

Doğrulanmayan hatlar için ne yapılacak?

Yönetmelik değişikliğinde, abonelik bilgilerinin doğrulanamaması halinde izlenecek yol haritası da netleştirildi. Buna göre, bir abonenin aktif kullanım durumunun doğrulanamaması halinde işletmeciler en geç 24 saat içerisinde kısa mesaj ve diğer iletişim yöntemleri aracılığıyla kullanıcıyı bilgilendirecek.

Yapılan uyarıya rağmen gerekli doğrulamanın sağlanamaması durumunda ilgili hatların 30 gün içinde kullanımı kısıtlanabilecek. Doğrulama sürecinin tamamlanmaması halinde ise söz konusu aboneliklerin en geç 90 gün içerisinde iptal edilerek kapatılabileceği belirtildi.

Uygulamanın başlama tarihi

Yeni düzenlemeye göre, kurumsal aboneliklerde şirketin faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesine rağmen yetkili kişinin aktiflik bilgileri doğrulanamazsa, hatlara yönelik kısıtlama veya kapatma işlemleri uygulanmayacak. Ancak işletmeci tarafından yeni bir yetkili atanana kadar abonelikle ilgili herhangi bir işlem yapılamayacak.

Milyonlarca cep telefonu abonesini ilgilendiren düzenlemenin 25 Haziran itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.