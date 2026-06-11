Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki genel merkez yönetimi Özgür Özel'in A Takımı'nda yer alan dördü PM üyesi 9 isim için ihraç kartını masaya sürmüştü.

''Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili)

Ali Mahir Başarır (Mersin Milletvekili, Grup Başkanvekili)

Gökhan Günaydın (İstanbul Milletvekili, Grup Başkanvekili)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı)

Özgür Karabat (İstanbul Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı)

Umut Akdoğan (Ankara Milletvekili)

Veli Ağbaba (Malatya Milletvekili)

Turan Taşkın Özer (İstanbul Milletvekili)

ve Burhanettin Bulut (Adana Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı)'' hakkında verilen tedbirli olarak ihraç kararı, kritik PM toplantıı öncesi Özgür Özel'e destek verenlerin sayısının Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin altına düşmesi için atıldığına dair itirazlara yol açmıştı.

Olağanüstü kurultay için...



Özgür Özel'e yakın Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat'ın da aralarında bulunduğu 28 PM üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

57 üyesi bulunan PM 28 üyenin istifasının ardından tüzükte belirtilen yeter sayının altına düşmüş oldu. Özgür Özel'in bu son hamlesiyle Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay kararı alması hedefleniyor.

Tüzüğe göre PM'nin üye sayısı 40'ın altına düştüğü anda partinin 45 gün içinde olağanüstü kurultayına gitmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları mevcut kurultay delegelerinin şaibe iddiaları nedeniyle olağanütü kurultaya gidilemeyeceğine işaret ederek yeni kurultay sürecinin Yargıtay'da kararın onanmasının ardından başlayacağını duyurmuştu.

