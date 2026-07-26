Son Mühür- Suç örgütü çetelerin korku salmak için sıklıkla başvurduğu motosikletle silahlı saldırı sayısı alınan önlemlerle üçte iki oranında azalmış durumda.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi." hatırlatmasında bulundu.



Talimatı verenler de takip altında...



Sadece silahı ateşleyenlerin değil talimatı verenlerin de takip altına alındığını vurgulayan Bakan Mustafa Çiftçi,

"Motosikleti kullanarak saldırıyı gerçekleştiren kişiden eylemin talimatını verene, silahı ve aracı temin edenden kaçış ve barınma imkanı sağlayana kadar suç zincirinin bütün halkalarını hedef alıyoruz. Operasyonel çalışmalarımızı, istihbari faaliyetlerimizi ve önleyici tedbirlerimizi birlikte yürüterek bu yapıların hareket alanını daraltıyoruz." mesajı verdi.

Sayısal verilerde gerileme var...



Sayısal verileri de paylaşan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Geçen yılın 1 Ocak-16 Temmuz döneminde motosikletle intikal edilerek ateşli silah kullanılan 165 olay meydana gelmişti. Bu yılın aynı döneminde olay sayısı 46'ya geriledi. Böylece söz konusu olaylarda azalma sağlandı.

Aynı dönemler karşılaştırıldığında olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'den 9'a indi. Yaralananların sayısı ise 81'den 15'e geriledi.

Eylem kapasiteleri yok olacak...



Bakan Mustafa Çiftçi,

"Her bir olay, üzerinde aynı hassasiyetle durmamız gereken ciddi bir güvenlik meselesidir. Hedefimiz yalnızca olay sayılarını azaltmak değil, silahlı suç örgütlerinin eylem kapasitesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin güvenliğine kastedenlere, kullandıkları araç ve yöntem ne olursa olsun, geçit vermeyeceğiz." mesajı verdi.