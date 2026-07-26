Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve art arda gelen ÖTV zamları, benzin ile motorin litre fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. Türkiye'nin en büyük üç şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyat tarifeleri tabelalara yansıdı. Sürücüler yola çıkmadan önce istasyonlardaki son durumu kontrol ediyor.

İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'un iki yakasında fiyatlar ufak farklılıklar içeriyor. Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 67.05 TL'den satılırken, motorin 78.52 TL ve LPG 31.19 TL seviyesinden işlem görüyor. Anadolu Yakası'ndaki pompalar benzini 66.90 TL, motorini 78.37 TL, LPG'yi 30.59 TL üzerinden fiyatlıyor.

ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI KAÇ TL?

Başkent Ankara'da benzin litre fiyatı 68.01 TL'den satılıyor. Şehirde motorin 79.63 TL, otogaz 31.29 TL'den alıcı buluyor. İzmir'deki istasyonlarda benzinin litresi 68.29 TL'ye ulaştı. İzmirli sürücüler motorini 79.90 TL, LPG'yi 31.19 TL'den alıyor.