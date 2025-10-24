Bugün TELE1 kanalıyla ilgili olarak hareketli saatler yaşandı. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, casusluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Kanalın bünyesinde olduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ’ye kayyım atandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin vermiş olduğu karar çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), şirketin “yönetim kayyımı” olarak görevlendirilmiş oldu.

İbrahim Paşalı iddiası!

Kayyım kararıyla birlikte TELE1 banttan yayına geçerken, TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına girdiği öğrenildi. Dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. TMSF tarafından kanalın yönetimine Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı’nın getirildiği iddia edildi. Kayyım heyeti ve Paşalı'nın TELE1 binasında bulunduğu ifade edildi.