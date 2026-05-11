CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının sayısı artmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilen Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. İddialar her geçen gün güçlenmeye devam ederken, Burcu Köksal'dan açıklamalar geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Köksal, yarın AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal ile olan görüşmesini anlattı. Yarkadaş'ın aktardığını göre Köksal, "Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat. Artık CHP’de siyasete devam etme imkânım kalmamıştı. Beni belediye başkanı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. O dönem Grup Başkanvekiliydim. Elimden almak istiyorlardı. ‘Nasıl olsa kazanamaz’ diye beni aday yaptılar." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'in kendisine attığı öne sürülen mesaj hakkında da konuşan Köksal, "Özel’in ‘boşan’ mesajı, yazdığı mesajların içinde en hafifi. ‘2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın!’ dedi. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da benimle birlikte AK Parti’ye katılacak. Ben Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP’deyken. Ama bizim savunduğumuz CHP’den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP’miz değil’ dedim." dedi.