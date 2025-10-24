Menajer Ayşe Barım hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yargılandığı davada Ayşe Barım tahliye edilmişti. Ayşe Barım'ın tahliyesine savcılıktan itiraz gelmişti. Savcılığın itirazı üzerine Ayşe Barım hakkında verilen karar üst mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Ayşe Barım'la ilgili olarak geçtiğimiz dakikalarda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı!

Menajer Ayşe Barım'ın tahliyesinin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından, Barım'ın sağlık durumuna ilişkin rapor tamamlandı. Cezaevinden tahliyesinin ardından savcılığın itirazı üzerine üst mahkeme, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Ayşe Barım'ın tutuklama kararı değişti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu doğrultusunda, Ayşe Barım'ın tutuklama kararı kaldırıldı. Ayşe Barım'ın sevenleri, yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.