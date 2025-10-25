İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında kanalın sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı. Başsavcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliğince alınan kararla, kanalın yönetim ve mali tasarruf yetkileri TMSF’ye geçti.

Kararın açıklanmasının ardından kanalın canlı yayını kesildi. TELE1 Ana Haber Bülteni sunucusu Murat Taylan, şunları ifade etti:

"Kayyum olarak atanan heyet kanalımıza geldi. Yayını sonlandırmamızı istediler. Belli ki bu saatten itibaren TELE1 ekranlarında kayyum yönetiminde bir yayını izleyeceksiniz. Bunu duyurmak benim için zor ve ağır"