Oluşan çukura düşmemek için manevra yapan A.Y. (62) yönetimindeki 34 TKH 16 plakalı taksi kontrolden çıkarak ters döndü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ters dönen taksiden çıkarılan sürücü A.Y.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Ters dönen taksi ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Çökme yaşanan cadde üzerinde başka kazaların önlenmesi için ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, Turgut Özal Millet Caddesi’nde bir otomobil sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı; sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Kaynak: AA