İzmir Ticaret Odası’na bağlı vakıf bünyesinde olan İzmir Ekonomi Üniversitesi ile ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güzelbahçe’de yapımı devam eden yeni kampüsle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, yeni kampüsle ilgili şantiye işlerinin bir bölümünü üstlenen Simya Mimarlık’ın yaşadığı mali sıkıntılar sebebiyle sözleşmenin feshedildiği öğrenildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmirimize uluslararası ölçekte bir kampüs kazandırma hedefiyle 12 Haziran 2024 tarihinde temeli atılan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü inşaatı, şeffaf ve açık ihale süreçleri sonucunda farklı yüklenici firmalar aracılığıyla yürütülmektedir.

Bu kapsamda yüklenici firmalardan Simya Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Yapı Malz. Mob. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile çeşitli iş kalemlerine ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır.

Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler sonucunda, söz konusu firmanın son dönemde iş programına uymadığı, saha kontrollerinde tespit edilen eksiklikleri gidermediği ve yapılan tüm uyarı ve ihtarlara rağmen sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenmiş olup bu kapsamda, firmaya gerekli yazılı bildirimler yapılarak, ek süre tanınmıştır. Ancak firmanın yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine ilgili sözleşmeler mevzuata uygun şekilde feshedilmiştir.

Kampüs inşaatının planlanan kalite ve güvenlik standartlarında tamamlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmış olup, diğer yüklenici firmalar çalışmalarını kendi iş programları doğrultusunda sürdürmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak önceliğimiz; Güzelbahçe Kampüsü'nün şeffaflık, kalite ve güvenlik ilkeleri doğrultusunda tamamlanmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."