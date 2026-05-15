15 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyım yönetimindeki Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa konuldu. İzmir’de bulunan alışveriş merkezi için belirlenen muhammen bedel 1 milyar 700 milyon 200 bin TL olarak dikkat çekti.

İhale süreci başladı!

TMSF tarafından yapılan ilan çerçevesinde, kayyım olarak yönetilen Nokta Bornova Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar “Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” adı altında satışa konuldu.

Satış çerçevesinde AVM işletmesine özgülenmiş taşınmazlar, haklar, sözleşmeler ve çeşitli varlıkların yer aldığı ifade edildi. İhale kapsamına toplam 145 taşınmazın dahil olduğu belirtildi.

Muhammen bedel 1,7 milyar TL!

Yayımlanan ilanda, Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için belirlenen muhammen bedelin 1 milyar 700 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı.

İhaleye katılacak yatırımcıların ise 170 milyon 20 bin TL teminat yatırması gerekmekte. Teminatlar nakit, banka teminat mektubu ya da devlet tahvili şeklinde gerçekleştirilebilecek.

Şartname bedeli belli oldu!

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların şartname satın alması zorunlu olarak ifade edildi. Şartname bedelinin ise 100 bin TL olduğu belirtildi.

Ayrıca yatırımcılar, belirlenen tarihler arasında tesis ziyareti ve bilgi odası incelemesi de gerçekleştirebilecek. Bunun için ayrıca 200 bin TL ödeme yapılması gerektiği de ifade edildi.

Satış TMSF onayıyla gerçekleştirilecek!

İhalenin, kapalı teklif ve açık artırma süreçlerinin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu onayıyla sonuçlandırılacağı ifade edildi.