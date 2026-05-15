Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından geleneksel bir hale gelmiş olan bahar festivali DEÜFest’26 renkli görüntüler ve yoğun katılımla başlamış oldu. Buca'da yer alan merkez yerleşkede gerçekleştirilen festivalde öğrenciler dans, müzik ve eğlencenin tadını çıkarırken, final bölümünde ise sahne alan ünlü şarkıcı Kıraç binlerce kişiye unutulmaz bir konser deneyimi sundu.

Festival havası esti!

DEÜFest’26 çerçevesinde kampüs gün boyu festival coşkusuna ev sahipliği yaptı. Üniversitenin bünyesinde bulunan müzik toplulukları sahne performanslarıyla öğrencilerin karşısına çıktı. Kampüs içerisine kurulan stantlarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festival programında halk dansları gösterileri de büyük ilgi gördü.

Kıraç konserine yoğun katılım!

Festivalin en dikkat çeken bölümü ise sanatçı Kıraç’ın sahne alması oldu. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı etkinlikte öğrenciler sevilen şarkıları hep beraber söyledi.