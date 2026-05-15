15 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan ilan çerçevesinde Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Alımlar, yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Siber güvenlik uzmanı ve sistem uzmanı!

Üniversite tarafından yayımlanan ilan çerçevesinde personel alımı iki farklı pozisyon için yapılacak. Bu çerçevede; 1 tam zamanlı Siber Güvenlik Uzmanı ve 2 tam zamanlı Sistem Uzmanı alınacak.

Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonunda görev alacak personel için aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar ödeme gerçekleştirilebilecek. Sistem Uzmanı kadrosunda ise ücret tavanı 2 kat olarak uygulanmış olacak.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden!

Adaylar başvurularını 15 Mayıs 2026 ile 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilirken, adaylar yalnızca bir pozisyon için başvurularını gerçekleştirebilecek.

35 yaş şartı!

İlanda yer alan şartlar çerçevesinde adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel şartları taşıması, ilgili mühendislik ve bilişim bölümlerinden mezun olması, mesleki tecrübeye sahip olması, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi, ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekmekte.

Başvurular için 1991 ve sonrası doğumlu adaylar müracaatlarını gerçekleştirebilecek.

Kapsamlı kriterler aranacak!

Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonu için adaylardan ileri düzey teknik bilgi ve deneyim aranıyor. İlanda; SIEM sistemleri, Firewall ve saldırı önleme sistemleri, Penetrasyon testleri, Linux ve Microsoft sistem güvenliği, Ağ güvenliği, OWASP standartları, ISO 27001 ve KVKK süreçleri gibi deneyimler aranıyor.

Bunlara ek olarak büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az 5 yıllık çalışma deneyimi de şartlar arasında bulunuyor.

Sistem uzmanı adaylarından ayrıca Linux ve sanallaştırma bilgisi de istenmekte.

İlana göre; VMware ve Proxmox gibi sanallaştırma platformları, Docker ve kapsayıcı teknolojiler, Yedekleme sistemleri,

Active Directory ve LDAP entegrasyonları, PostgreSQL ve MySQL altyapıları, Yüksek erişilebilirlik sistemleri, Siber güvenlik ve log yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olunması bekleniyor.

KPSS ve YDS puanıyla yapılacak!

Başvuruların değerlendirilmesinde KPSSP3 puanının yüzde 70’i ile YDS puanının yüzde 30’u baz alınacak.

