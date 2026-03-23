Trendyol Süper Lig'de son haftalarda puan kayıpları yaşayan Göztepe'de Brezilyalı futbolcuların performansı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekipte iki sezondur forma giyen Juan, geçen sezonki istatistiklerine henüz lig tamamlanmadan ulaşırken, ara transfer döneminde kadroya katılan iki Brezilyalı oyuncu ise beklenen katkıyı sağlayamadı.

Juan geçen sezonki rakamlarını yakaladı

24 yaşındaki hücum oyuncusu Juan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 26 maçta ulaştığı gol ve asist sayısını bu yıl daha sezon sona ermeden tekrarladı. Juan, ligin kalan bölümünde bir gol katkısı daha verirse kariyerinin en verimli sezonlarından birine imza atmış olacak.

Guilherme ve Jeh beklenen etkiyi yaratamadı

Göztepe'nin devre arasında gol yollarındaki sorunları çözmek amacıyla transfer ettiği Brezilyalı futbolcular Guilherme Luiz ve Jeferson, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-kırmızılı formayla toplam 7 maçta görev alan Guilherme, bunların 2'sinde ilk 11'de sahaya çıktı ancak hiçbir karşılaşmada 90 dakika sahada kalamadı. Beşiktaş deplasmanında son 12 dakika, Başakşehir karşılaşmasında ise 5 dakika forma giyen oyuncu, son Alanyaspor maçını yedek kulübesinde tamamladı. Guilherme, toplamda 159 dakika süre alabildi.

Jeferson ise 6 maçta oyuna sonradan dahil olduktan sonra son iki karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Ancak Brezilyalı oyuncu bu süreçte skor katkısı üretemedi. İlk 11'de başladığı iki maçta da ikinci yarıda oyundan alınan Jeferson'un yerine dahil olan Janderson, Alanyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırarak takımına katkı verdi.

Eski golcüler Avrupa'da dikkat çekiyor

Göztepe'nin son dönemde transferde ağırlık verdiği Brezilyalı oyunculardan, takımdan ayrılan isimlerin Avrupa'daki performansı da öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezon devre arasında Atletico Paranaense'den transfer ettiği ve bu sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a gönderdiği Emersonn, yeni takımında form grafiğini yükseltti. Genç oyuncu, Lorient karşılaşmasında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi ve toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Sezon başında rekor bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transfer olan Romulo da Avrupa kariyerine etkili başladı. Brezilyalı futbolcu, Alman ekibinde şimdiye kadar 7 kez rakip fileleri sarstı.

Dört yabancı oyuncu milli takımlara çağrıldı

Göztepe'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 yabancı futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Kaleci Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı'ndan ilk kez davet alırken, Miroshi Tanzanya, Krastev Bulgaristan, genç oyuncu Salem Bouajila ise Tunus U20 Milli Takımı kadrosunda yer aldı.

Göztepe'yi kritik fikstür bekliyor

Süper Lig'de 6 haftadır galibiyet elde edemeyen İzmir temsilcisi, milli aranın ardından zorlu bir fikstüre çıkacak. Göztepe, 4 Nisan'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 12 Nisan'da ise erteleme maçında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak.