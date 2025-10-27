Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi, son dönemde çevre kirliliği vakalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tonlarca tekstil atığını sahile bırakan kişilerin tespit edilmesinin hemen ardından, bu kez de kilolarca yoğurdu yol kenarındaki araziye döken şahıslar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Akdeniz Belediyesi, çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden bu sorumsuz davranışlara karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Duyarlı vatandaş kameraya aldı: Yoğurtlar kovalarla yol kenarına boşaltıldı

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan resmi açıklamaya göre, olay Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe mevkiinde gerçekleşti. Bir kamyonet tipi araçla bölgeye gelen kimliği belirsiz kişiler, yanlarında getirdikleri yüzlerce kova dolusu yoğurdu, yol kenarındaki boş araziye pervasızca boşalttı. Bu anlar, o esnada yoldan geçmekte olan duyarlı bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşın olayı ihbar etmesi üzerine Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekipler, çöp niteliği taşıyan ve doğada hızla bozulmaya başlayarak kötü koku ile çevre kirliliğine yol açacak olan yoğurt atıklarını temizlemek için harekete geçti. Yoğurtların toprağa karışan kısımları, iş makineleri (kepçe) yardımıyla yüzeyden sıyrılarak kamyonlara yüklendi ve atık bertaraf tesisine gönderildi.

Belediye, yasal süreci başlattı: İdari ve adli işlem yolda

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, çevreye ve insan sağlığına zarar veren bu kişilerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne resmi başvuruda bulunulacağını açıkladı. Görüntü kayıtları ve toplanan deliller, şüphelilere adli ve idari para cezalarının uygulanması için temel teşkil edecek. Belediye, çevreyi kirletenlere karşı uygulanan sıfır tolerans politikasını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Bu son olay, geçtiğimiz hafta Karaduvar Mahallesi sahilinde tonlarca kıyafet ve tekstil atığı döken bir kamyonun ve bağlı olduğu firmanın güvenlik kameraları ve emniyet güçlerinin desteğiyle tespit edilerek cezai işleme tabi tutulmasının hemen ardından geldi. Akdeniz Belediyesi, bu ardışık vakaların da gösterdiği gibi, çevreyi kirletenlere göz açtırmayacağını ve kaçak atık dökme girişimlerine karşı denetimlerini en üst seviyede tutacağını belirtti.