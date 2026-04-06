TEİAŞ personel alımı başvuruları İŞKUR üzerinden yürütülecek. Başvuru takvimi ve aranan niteliklere ilişkin ayrıntılar netleşirken, kadro dağılımında elektrik teknikerliğinin ağırlıklı olduğu görülüyor. Peki TEİAŞ 402 personel alımı için hangi şartlar aranıyor ve başvurular ne zaman başlıyor?

TEİAŞ personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

TEİAŞ 402 personel alımı için başvuru süreci 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 17 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi, il müdürlükleri ya da e-Devlet platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Sürenin yalnızca beş gün olması nedeniyle başvuru yapmak isteyen adayların tarihleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.

TEİAŞ 402 personel alımı başvuru şartları neler?

TEİAŞ personel alımı başvuru şartları arasında en temel kriter, adayların önlisans düzeyinde mezuniyet belgesine sahip olması. Bunun yanı sıra 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS'den P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak zorunlu tutuluyor. Değerlendirme sürecinde en yüksek KPSS puanına sahip adaylar öncelikli olarak sıralanacak ve kadro sayısına göre yerleştirme yapılacak. Adayların ilgili teknik bölümlerden mezun olmuş olması ve ilana uygun branşta diploma sahibi olması da aranan koşullar arasında yer alıyor. Görevlendirmelerin Türkiye genelinde farklı illerdeki TEİAŞ birimlerine yapılacağı da göz önünde bulundurulmalı.

TEİAŞ 402 personel alımı kadro dağılımı nasıl?

Yayımlanan ilana göre TEİAŞ bünyesinde toplamda 396 tekniker pozisyonu açılmış durumda. Kadroların büyük çoğunluğu elektrik teknikerliği alanında yoğunlaşıyor. Bunun dışında elektronik, inşaat, harita, makine, sıhhi tesisat, kimya, kaynak teknolojisi ve teknik ressamlık branşlarında da sınırlı sayıda alım yapılacak. Toplam 402 kadronun 396'sının tekniker unvanıyla doldurulacak olması, teknik eğitim almış adaylara geniş bir kapı aralıyor.

Başvuru detaylarına ve kadro tablosunun tamamına Kamu İlan Portalı üzerinden ulaşmak mümkün. Enerji sektöründe kamuda kariyer hedefleyen adaylar için TEİAŞ personel alımı önemli bir fırsat penceresi açıyor. Başvuru süresinin kısa tutulduğu göz önüne alındığında, ilgili adayların belgelerini önceden hazırlayarak son güne bırakmadan işlemlerini tamamlaması tavsiye ediliyor.