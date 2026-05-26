Kesimden hemen sonra eti poşetlere doldurup dolaba koymak yanlış. Et, serin ve güneş görmeyen bir ortamda birkaç saat bekletilmeli. Bu dinlenme süresi, etin dokusunun yumuşamasını sağlıyor ve bakteri oluşumunu geciktiriyor.

Porsiyonlara Ayırın

Büyük parçalar halinde üst üste bırakılan etler, hava almadığı için hızla bozuluyor. Eti küçük porsiyonlara ayırmak, hem dondurucuda hem buzdolabında daha güvenli saklama imkânı sunuyor. Tek kullanımlık paketler halinde saklamak, çözülüp tekrar dondurmanın önüne geçiyor.

Buzdolabına Sıcak Et Koymayın

Eti sıcak şekilde dolaba koymak dolabın iç sıcaklığını yükseltiyor ve diğer gıdaları da risk altına alıyor. Etleri buzdolabına kaldırmadan önce oda sıcaklığında veya serin ortamda soğumaya bırakmak gerekiyor.

Yıkamayın

Etin yıkanması, bakterilerin yayılma riskini artırıyor ve raf ömrünü kısaltıyor. Bunun yerine, eti doğrudan temiz saklama kaplarına veya poşetlere yerleştirmek yeterli oluyor.

Poşetleri ve Kapları Kontrol Edin

Etler havasız ve ağzı kapalı poşetlerde uzun süre bekletilmemeli. Özellikle yaz sıcaklarında uygun saklama koşullarına dikkat edilmezse bozulma süreci hızlanıyor.

Kurban Bayramı sonrası et saklama süreci, birkaç basit önlemle hem lezzeti koruyor hem de sağlıklı bir tüketim sağlıyor. Serin ortam, porsiyonlama ve doğru paketleme, her sofranın güvenle bayrama hazırlanmasını mümkün kılıyor.