OGM Pictures imzalı yapımda Mert Ramazan Demir, Salih Bademci ve Mina Demirtaş gibi isimler de kadroyu güçlendiriyor. Özellikle Melis Sezen'in hayat verdiği Hazan karakteri, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasına girdi. "Delikanlı Hazan kimdir" ve "Delikanlı Hazan hikayesi nedir" soruları, dizinin yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki Hazan nasıl bir karakter ve onu canlandıran Melis Sezen'in kariyer yolculuğu nasıl şekillendi?

Delikanlı dizisinde Hazan karakterinin hikayesi

Hazan, güzelliğinin gerisinde derin bir iç çatışma yaşayan genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Mahallesinin sınırlı dünyasından kurtulup kendi hayallerinin peşinden gitmek istiyor ancak annesinin baskıları ve çevresinin yargıları onu sürekli köşeye sıkıştırıyor. Yüreğinde Yusuf'a karşı güçlü bir bağ taşısa da yaşamın acı gerçekleri ve çaresizlik, onu hiç beklenmedik tercihler yapmaya itiyor. İmkansızlıklar içinde bir yuva kurma mücadelesi veren bu iki gencin arasındaki uçurum, olaylar ilerledikçe derinleşiyor.

Yusuf'un yıllar sonra bambaşka bir kimlikle geri dönmesi, Hazan'ın bastırmaya çalıştığı duyguları yeniden yüzeye çıkarıyor. Geçmişin gölgeleri ve saklanan sırlar, iki eski sevgilinin arasındaki dengeleri tamamen alt üst ediyor.

Hazan'ı canlandıran Melis Sezen kimdir?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul Silivri'de dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Makedonya göçmeni, anne tarafından ise Selanik kökenli bir aileden geliyor. Henüz 12 yaşındayken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimine başlayan Sezen, lise yıllarını Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde yükseköğrenimini sürdürdü.

Melis Sezen'in dikkat çeken kariyer çizgisi

Televizyon dünyasına ilk adımını 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle atan Sezen, bir sonraki yıl Siyah İnci yapımında Ebru karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. Kariyerindeki asıl kırılma noktası ise 2019'da başrolünü üstlendiği Leke dizisi oldu. Aynı dönemde Sevgili Geçmiş ve Ya İstiklal Ya Ölüm gibi farklı türlerdeki projelerde de yer alan genç oyuncu, geniş bir yelpazede kendini kanıtladı.

Sezen'in ismi gerçek anlamda geniş kitlelere 2020-2022 yılları arasında yayınlanan Sadakatsiz dizisiyle ulaştı. Derin karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu, ardından Gülcemal ve Deha gibi yapımlarla ekranda kalmaya devam etti. Sinema tarafında Bizim İçin Şampiyon, Mucize 2: Aşk ve Kovala gibi filmlerde rol aldı. 2021'de 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü kazanan Sezen, şimdi Delikanlı'daki Hazan rolüyle yeni bir dönemin kapısını aralıyor.