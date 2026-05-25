Üniversitenin kapatılması ve binlerce öğrencinin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne devredileceğinin açıklanması, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Devredilmesi planlanan üniversitede birçok bölümün ve laboratuvar altyapısının bulunmaması sebebiyle kampüslerde yükselen tepkiler sonrası gözler Ankara'dan gelecek son karara çevrildi. Peki, Bilgi Üniversitesi açıldı mı? İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri eğitime nerede devam edecek? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GERİ AÇILDI MI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında daha önce alınan kapatma kararı resmen iptal edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile üniversitenin kapıları yeniden eğitime açıldı. TMSF'nin kayyum olarak atandığı Can Holding'e ait üniversitenin kapatılması, hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin yoğun tepkisine neden oldu. Günlerdir süren eğitim hakkı mücadelesi ve eylemlerin ardından beklenen karar geldi ve kapatma işlemi tamamen yürürlükten kalktı.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DEVAM EDECEK Mİ?

Yeni karar doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri kendi kampüslerinde ve bölümlerinde eğitime kesintisiz olarak devam edecek. Sürecin başında öğrencilerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne (MSGSÜ) aktarılması planlandı. Ancak MSGSÜ'de öğrencilerin kayıtlı olduğu pek çok bölümün bulunmaması ve teknik altyapı eksiklikleri büyük bir krizi beraberinde getirdi. Kitlesel protestoların ardından sorun çözüldü ve devir işlemi durduruldu. Binlerce öğrenci, herhangi bir mağduriyet yaşamadan kendi okullarında ders başı yapacak.