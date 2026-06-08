SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediyesi’nde sular durulmuyor. Kaçak yapı iddiasıyla kesilen cezaya itiraz eden iş insanı M.A. ile belediye bürokratları arasında patlak veren kriz adliye koridorlarına taşındı. Mahkeme heyetinin olay yerinde yaptığı keşif sonrası, Karabağlar Belediyesi Yapı Kontrol ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevini yürüten Umut Akbal ile aynı birimde görev yapan Tamer Kaygısız’ın iş insanına küfür ve tehditler savurduğu iddia edildi.

"Hem Seçmen Hem Vatandaş Olarak Mağdurum"

Karabağlar'da yaşanan olay, mahkeme heyetinin keşif alanından ayrılmasının hemen ardından yaşandı. Kesilen cezaya belgeleriyle itiraz eden iş insanı M.A., belediye yetkililerine 'Biz CHP’ye oy verdik. Haksız işlem yapıyorsunuz, bunu da belgelerle ispatlıyoruz. Biz hem vatandaş hem seçmen olarak hakketmiyoruz' diyerek tepkisini dile getirdi. Bu sözlerin üzerine Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal ve personel Tamer Kaygısız, iş insanına yönelik ağır küfürler ve tehditler savurduğu iddia edildi. Yaşadığı olayın ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan M.A., 'Belediyede önemli bir makamı temsil eden kişiler tarafından ağır küfür ve tehditlere maruz kaldım. Ben hem bir vatandaş hem de bir seçmen olarak mağdur edildim. Bu kişiler o koltuklarda oturmamalı. Avukatım gerekli işlemleri yaptı. Ceza almaları için yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım' dedi.

Geçmişteki SAMPAŞ Detayı

Tartışmaların odağındaki isim olan Yapı Kontrol Müdürü Umut Akbal hakkındaki bir detay da dikkat çekti. Akbal’ın, belediyedeki bu görevinden önce, ilçedeki kentsel dönüşüm projelerinde adı geçen SAMPAŞ bünyesinde 10 yıl yöneticilik yaptığı ortaya çıkınca tartışılan isim haline gelmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Karabağlar Meclis toplantısında belediyenin SAMPAŞ ile ilişkisini, bu şirkete yapılan ödemelerin usule uygun olmadığını dile getirmişti.