Son Mühür- İzmir’de Nefes Nefes Halk Oyunları Spor Kulübü 17 - 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Ohrid şehrinde Kuzey Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’ne katıldı.

24 ülke sahne aldı

24 farklı ülkeden gelen minik dans ekiplerinin gösteri yaptığı festivalde sahne alan Nefes Halk Oyunları Spor Kulübü Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü.

“Gurur duyuyoruz”

Nefes Halk Oyunları Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sedat Buldan, Türkiye’yi ve İzmir’i başarılı bir şekilde teslim etmekten gurur duyduğunu ifade ederek

“On üç yıldır yapılan Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’ne dokuzuncu kez katıldık. Görkemli açılış töreninin ardından kulübümüz dansçıları Ohrid şehir merkezinde gösteriler yaptı. Farklı ülkelerden toplulukların birbirlerini tanımaları dans ve müzikle dünya insanı görüntüsünü yansıtmasını hedefleyen festivalde minik halk dansçılarımızın gösterisi büyük ilgi gördü, beğeni topladı.” ifadelerini kullandı.

Karabağlar’dan uluslararası festivale

Avrupa Folklor Festivalleri Birliği kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali’nde katılım sağlayan bütün ülkeler, kendi kültürlerini, halk oyunlarını sergileme fırsatı buldu.