Emine Kulak / Son Mühür - Kaza, Buca sınırlarında yer alan Gediz Kavşağı yakınlarında, Gaziemir’den Karabağlar yönüne gidiş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yan yolu kaçıran 45 plakalı BMW marka otomobil sürücüsü, ana yoldan ters yöne dönmeye çalıştı. Bu sırada Karabağlar istikametinde normal seyrinde ilerleyen 35 plakalı Volvo marka lüks cip, aniden karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, yol ortasındaki beton elektrik direğine vurarak durabildi. Kazaya neden olan otomobil ise darbenin şiddetiyle ters dönerek refüje çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlar kaldırıldı, kilitlenen trafik normale döndü

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır kaza kırım hasarı oluşurken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım tek şeride düşerken, araç kuyruğu Gaziemir’e kadar uzadı. İtfaiye ekiplerinin güvenlik önlemleri ve polis ekiplerinin koordinasyonu eşliğinde hurdaya dönen araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından, Gaziemir’e kadar uzayan yoğun trafik yeniden normale döndü.