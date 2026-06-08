Son Mühür- Cumhuriyet Kütüphaneleri projesini büyütmeye devam eden Konak Belediyesi ve EBİAD, el ele vererek iki yeni şubeyi daha vatandaşların kullanımına sundu. Toros ve Güzelyalı’nın ardından Zeytinlik Semt Merkezi ve Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi’ndeki Süleyman Seba Cumhuriyet Kütüphanelerinin açılışı gerçekleşti.

Konak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı açılışa Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) 2. Başkanı Hakan Daltaban, Dernekler Koordinatörü Hüseyin Belenkoğulları, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, EBİAD Başkanı Mahir Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, belediye bürokratları, iş insanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış sonrası Konak'ta Cumhuriyet Kütüphanelerinin sayısı dörde çıktı. Özellikle Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi içinde yer alan Gençlik Merkezi’nde konumlanan kütüphane büyük beğeni topladı. Her iki kütüphane de modern çalışma ortamı, çağın dijital kaynaklarını kullanan çalışma mekanları ve geniş kitap yelpazesiyle dikkat çekti.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu açılış töreninde yaptığı konuşmada eşitlikten bahsederek “Konak’ın bütün mahallelerinde bütün hizmetlerimiz eşit olacak, demiştik. Bu kütüphanelerimizle o eşitliği sağladıkları için, bize destek oldukları için EBİAD’a teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir dayanışma örneğini gösteriyorlar.

Bugün dernek tarafından yapılan üçüncü ve dördüncü kütüphanelerimizi açıyoruz. Bütün çocuklarımızın ders çalışma hakkına, kitap okuma hakkına eşit olarak kavuşması için yapılan bu çok kıymetli çalışmayı; Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkan, adı oradan gelen kütüphanelerimizi önemsiyoruz.” ifadelerinde bulundu.

“Adına yakışır şekilde gençlerin dolu dolu kullanacağı bir mekan oldu”

Mutlu kütüphanenin adına yakışır şekilde dolu dolu kullanacağı bir mekan olduğunu vurgulayarak “Bu binada en çok gençleri görmek istediğimi düşündük ve iki katını gençlik merkezine dönüştürdük. Özellikle bu katta gençlerin rahatça ders çalışabileceği, birlikte çeşitli projeler yapabileceği, atölye çalışmaları yapabileceği bir mekan olsun istedik.

Bugün bu çok şık mekanda çocukların, gençlerin gelip de ders çalışmak isteyeceği, birlikte atölyeler yapmak isteyeceği mekanda beraberiz. 2026 yılında herkes, özellikle gençler, çocuklar, her şeyin en iyisine layık. Çalışma ortamındaki bu hem mekansal kalite hem ortamın niteliği onları daha da motive edecek. Burası Cumhuriyet Kütüphanesi olarak, adına yakışır şekilde gençlerin dolu dolu kullanacağı bir mekan oldu.” dedi.

"Bunlar devam edecek, bunun da sözünü alıyoruz.”

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, BJK olarak hayata ve topluma duyarlı bir kulüp olduklarını, eğitim başta olmak üzere Süleyman Seba’dan gelen gelenekle sosyal duyarlılık içinde hareket ettiklerini dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

“Çok güzel bir şehriniz var, çok güzel bir semtiniz ve çok vizyon sahibi bir başkanınız var.

Ben Nilüfer Başkan’la birkaç tane kütüphane açtım. Onun ve ekibinin heyecanını buraları açarken gözlerinde gördüğüm için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence çok şanslısınız. Biz Beşiktaş olarak tamamen hayata, topluma duyarlı bir kulübüz. Maalesef eğitimin çok ciddi paralara satın alındığı bir toplumda ilerliyoruz. Gerçekten eğitime ulaşmak isteyen insanların ihtiyacı olanı veriyor olmamız lazım. O anlamda bu yapılan işleri çok anlamlı buluyorum. Bunlar devam edecek, bunun da sözünü alıyoruz.”

"Müjde vereyim..."

EBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan, Cumhuriyet Kütüphaneleri açılışında yeni bir müjde vererek gelecek yıl iki yeni kütüphaneyi daha Konak Belediyesi’yle birlikte hayata geçireceklerini açıkladı. Kaplan şöyle konuştu:

“Nilüfer Başkanıma hepinizin huzurunda tekrar çok teşekkür ediyorum. Dört tane güzel proje yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çağdaş bir toplumun, güçlü bir ülkenin eğitimi iyi olmalı.

Bunu hep savunuyoruz. Ülkemizde de son dönemde yaşadığımız tüm olayların altında bence en büyük problemimiz eğitim. O yüzden çocuklarımıza, gençlerimize bu konuda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği sadece bir spor kulübü derneği değildir.

Aynı zamanda güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Kentimize hayırlı olsun. Müjde vereyim, seneye en az iki tane projeyi daha hayata geçireceğiz. Nilüfer Başkanıma hepinizin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir ekip çalışması oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

"Kütüphane, bir kentin nefes alacağı yerdir."

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise sözlerini şöyle aktardı:

“Bugün hakikaten güzel bir gün. Önce Zeytinlik’te şimdi burada kütüphanelerimizi açtık. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Kütüphaneler, son yıllarda yaşadığımız bütün olumsuzluklara rağmen aydınlık geleceğimiz için bir buluşma noktası. Burada, çocukların çalıştığını, gençlerin geliştiğini, fikirlerin oluştuğunu görüyorum.

BASİFED olarak bizlerin yaklaşımı sadece istihdam ve ekonomi değil. Biz sosyal ortamları geliştirmek, gençlerin önünü açmak, fikirler oluşturmak için bir aradayız. Kütüphane, bir kentin nefes alacağı yerdir. Bir kitap bile çocukların ufkunu açacak. Bu nedenle biz de elimizden gelen katkıyı sağlamak isteriz sizlere.”