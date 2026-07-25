Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Karabağlar’da Emekçi Kadınlar Kermesi düzenlendi. Karabağlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nca Fahrettin Altay Mahallesi Haydar Mert Parkı’nda düzenlenen organizasyonda emekçi kadınlar hazırladıkları el işi ürünleri ve çeşitli eşyaları satışa sundu. Kadın emeğinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve yerel kalkınmanın da önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Selvi Manduz, iş birliklerini sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

“Dayanışma kültürümüzü artıracağız”

Kent Konseylerinin yurttaşların bilgi, emeği ve dayanışmasıyla güçlenen katılımcı yapılar olduğunu belirten Manduz, “Üreten kadınlarımızın emeklerini görünür kılmak, onlara yeni buluşma ve satış alanları oluşturmak bizim için sadece bir etkinlik düzenlemek değil; sosyal dayanışmayı büyütmek ve yerelde kalkınmayı desteklemek anlamına geliyor. Emekçi Kadınlar Kermesi'ni, muhtarlarımızın da destekleri ve iş birliği ile sürdürerek daha fazla üretici kadını desteklemeyi ve dayanışma kültürünü ilçemizin dört bir yanına yaymayı hedefliyoruz" mesajı verdi.

Fahrettin Altay Mahallesi’nin muhtarı ve Karabağlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi İkbal Kaytancılar da "Amacımız, bu kermesleri devam ettirerek daha fazla üretici kadına ulaşmak. Kadınların yüzlerindeki mutluluğu görmek, kendi emekleriyle aile bütçelerine katkı sağladıklarını bilmek bizlere de huzur veriyor" diye konuştu.

“Özgüvenimiz de artıyor”

Kermese katılan kadınlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Organizasyonun kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Fatma Akçay, “Bu destek sayesinde çok daha fazla alıcıyla bir araya gelebildik. Hem aile bütçeme ve kendi ihtiyaçlarıma katkı sağlıyorum hem de sosyal hayatın içinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Özgüvenimiz ve arkadaş çevremiz de artıyor. Kadınların ekonomik özgürlüğüne ve sosyalleşmesine imkan tanıyan bu organizasyonların büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Bugüne kadar çok fazla üretim yaptığını ancak ürünlerini sergileyebilecek alan bulmakta zorlandıklarını aktaran Saniye Akyol, “Kent konseyimizin sağladığı masa, sandalye ve alan imkânları sayesinde hem ürünlerimizi sergileyip aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de çok güzel dostluklar ediniyoruz” ifadelerini kullandı.

“Anılarımın çöpe atılmasına gönlüm elvermedi”

2020 yılında İzmir’de birçok kayıplara yol açan depremde zarar gören evinin kentsel dönüşüme girdiğini belirten Nazlı Erden ise kaybını sanata dönüştüren isimlerden… Yıkılan evinden çıkan parke parçalarını sanatıyla buluşturan Erden, “Anılarımızın olduğu o parkelerin çöpe atılmasına gönlüm elvermedi. Parke parçalarının üzerine resimler yaparak onları anahtar, takı ve fincan asılabilen sanatsal askılıklara dönüştürdüm. Geri dönüşüm yoluyla hem anılarımızı yaşatıyor hem de el emeği ürünlerimi insanlarla buluşturuyorum” diye konuştu.