24 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan çerçevesinde ana kampüsü Karabağlar'da bulunan İzmir Demokrasi Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde toplam 10 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Alımlar, yazılı veya sözlü sınav olmaksızın sadece 2024 KPSS (B) grubu puan üstünlüğü baz alınarak yapılacak. Personelin maaşları üniversitenin özel bütçesi tarafından karşılanacak.

Hangi kadrolara alım gerçekleştirilecek?

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde alım yapılacak kadrolar şu şekilde:

- 1 Bilgisayar Mühendisi

- 5 Büro Personeli

- 1 Diyetisyen

- 3 Destek Personeli (Temizlik - Erkek)

KPSS şartı!

Başvurularda adayların mezuniyet durumuna göre ilgili KPSS puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmekte.

Aranan taban puanlar ise şöyle:

- Mühendis: KPSS P3 puan türünden en az 70 puan

- Büro Personeli: KPSS P3 puan türünden en az 70 puan

- Diyetisyen: KPSS P3 puan türünden en az 70 puan

- Destek Personeli: KPSS P94 puan türünden en az 50 puan

Yerleştirmeler sadece KPSS başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.

Yaş ve eğitim şartı!

Temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek destek personeli adaylarında ayrıca bazı özel şartlar aranıyor.

Bu çerçevede adayların;

- Lise mezunu olması,

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması,

- Herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıtlı olmaması,

- Üniversite mezunu olmaması,

- Temizlik ve yardımcı hizmet görevlerini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması gerekmekte.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden!

Adaylar müracaatlarını sadece e-Devlet üzerinden "İzmir Demokrasi Üniversitesi - Kariyer Kapısı İşe Alım" sistemi veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvuru takvimi belli oldu!

- İlan tarihi: 24 Temmuz 2026

- Başvuru başlangıcı: 24 Temmuz 2026

- Son başvuru tarihi: 7 Ağustos 2026 (17.30)

- Sonuçların açıklanması: 21 Ağustos 2026

Sonuçlar internetten üzerinden ilan edilecek!

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında asil ve yedek aday listeleri İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin resmi internet sitesi ile Personel Daire Başkanlığı sayfasında ilan edilecek.

