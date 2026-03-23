Bir haftalık ara tatilin ardından ders başı yapmaya hazırlanan Hakkari ve Şanlıurfa’daki öğrenciler, yoğun kar ve sel riski nedeniyle 23 Mart Pazartesi gününü de evlerinde geçirecek.

Mart ayının son günlerinde Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgeleri, sert kış koşulları ve kuvvetli yağışların etkisi altına girdi. Hakkari’de dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı yaşamı durma noktasına getirirken, Şanlıurfa’da şiddetli sağanak yağışlar sel riskini beraberinde getirdi. Yerel yönetimler, olumsuz hava şartlarının can ve mal güvenliğini tehdit etmemesi adına stratejik kararlar alarak Hakkari ve Şanlıurfa’nın belirli bölgelerinde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Mart ayında kış sürprizi: Hakkari ve Şanlıurfa’da eğitime hava engeli

Hakkari Valiliği, meteorolojik raporlar ışığında il merkezi ve Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı ile buzlanma riskine karşı tedbirlerini artırdı. 23 Mart 2026 Pazartesi günü için alınan karar doğrultusunda, bölgedeki tüm resmi ve özel öğretim kurumlarında ders zili çalmayacak. Okul öncesinden liseye, yaygın eğitim kurumlarından rehabilitasyon merkezlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu tatil kararı, öğrencilerin ve vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) randevusu olan bireylerin de hava muhalefeti nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına bu randevular ertelendi.

Kamu çalışanlarına kapsamlı idari izin detayları

Hakkari’deki olumsuz hava koşulları sadece öğrencilerle sınırlı kalmadı; valilik, kamu kurumlarında görev yapan hassas gruplar için de idari izin kararını hayata geçirdi. Bu kapsamda hamile ve engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan devlet memurları 23 Mart Pazartesi günü izinli sayılacak. Ayrıca, 0-12 yaş grubunda çocuğu bulunan kamu çalışanı ebeveynlerden birine, çocuk bakımı ve ulaşım zorlukları gözetilerek idari izin hakkı tanındı. Ancak sağlık hizmetleri ile jandarma, emniyet ve AFAD gibi sahada kritik öneme sahip acil durum birimlerinde görevli personelin durumu, hizmetlerin aksamaması adına kurum amirlerinin planlamasına bırakıldı.

Şanlıurfa’da sağanak yağış ve sel alarmı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise karın yerini alan şiddetli sağanak yağışlar, Şanlıurfa’da ulaşım altyapısını ciddi şekilde etkiledi. Özellikle Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinin kırsal yol ağlarında meydana gelen bozulmalar ve artan sel riski, valiliği harekete geçirdi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, kırsal bölgelerdeki ulaşım güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle bu iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Kent genelinde etkili olan aşırı yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.



