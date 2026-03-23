Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi, gece saatlerinde yürekleri ağza getiren çok araçlı bir trafik kazasına sahne oldu. Kaymaz Mahallesi yakınlarındaki Oğlakçı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada, Türkiye siyasetinin yakından tanıdığı iki isim olan eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan araçların birbirine girdiği olay yerinde, panik dolu anlar yaşanırken bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi yönlendirildi.

Sağlık durumları hakkında ilk açıklama geldi

Kaza ihbarının ardından olay yerine süratle intikal eden kolluk kuvvetleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi araç içerisinde ve yol kenarında gerçekleştirdi. Yapılan ilk kontrollerin ardından eski Bakan Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, ileri tetkik ve tedavi süreçleri için Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan diğer 6 vatandaşın ise çevredeki donanımlı sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığı bildirildi. Gelen son bilgilere göre, hastaneye kaldırılan yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten soruşturma talimatı

Bölgedeki ulaşımı ve güvenliği etkileyen bu vahim olayın ardından devletin zirvesinden de açıklamalar gecikmedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, kazaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir adli soruşturmanın ivedilikle başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında eski bakanlar Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk ile kazadan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaralıların bir an evvel sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Sivrihisar yolunda incelemeler derinleşiyor

Kazanın yaşandığı Oğlakçı mevkiinde trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın oluş şekline dair detaylı delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda aracın birbirine girdiği bu zincirleme kazada, mekanik arıza veya yol kusuru gibi ihtimallerin de titizlikle değerlendirildiği belirtiliyor.

