Son Mühür- Televizyon ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde “Hicran” karakterine hayat veren Burcu Cavrar ile dizide “Gezep” karakterini canlandıran Onur Dilber, son günlerde özel hayatlarıyla gündeme geldi.

Dizideki uyumları ve sahnelerdeki güçlü partnerlikleriyle dikkat çeken iki oyuncu hakkında sosyal medyada aşk iddiaları ortaya atıldı. İkilinin sette başlayan arkadaşlıklarının zamanla romantik bir ilişkiye dönüştüğü öne sürüldü.

Burcu Cavrar sessizliğini bozdu

Hakkında çıkan iddiaların ardından oyuncu Burcu Cavrar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cavrar, partneri Onur Dilber ile aralarında romantik bir ilişki olduğu yönündeki söylentilere açıklık getirdi. Oyuncu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları net bir dille yalanladı.

“Aramızda sadece arkadaşlık var”

Cavrar yaptığı açıklamada, partneriyle aralarındaki ilişkinin yalnızca dostluk olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Öyle bir şey yok. Biz arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. Sadece iyi bir partner enerjimiz var.”