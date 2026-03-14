Son Mühür- Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Habib Aytekin, uzun yıllara dayanan gazetecilik kariyerini televizyon yapımcılığına taşıdı. Özel haberleri ve gündem yaratan açıklamalarıyla tanınan Aytekin, şimdi de “Affetmem Seni” adlı dizinin yapım koltuğuna oturuyor.

“Affetmem Seni” dizisi hazırlıkları başladı

MZH Yapım & Medya çatısı altında hayata geçirilen proje için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapım ekibi, İstanbul’da başlayacak çekimlerle izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Star oyuncularla güçlü kadro

Dizinin oyuncu kadrosu, televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden oluşuyor. Aşk, dram ve mafya temalarını harmanlayan senaryo, karakter derinliği ve tempolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek türden. Aytekin, projenin izleyiciyi sürükleyecek sahneleriyle öne çıkacağını belirtti.

Habib Aytekin kamera karşısında

Projeyi farklı kılan bir diğer detay ise Aytekin’in sadece yapımcı olarak değil, oyuncu olarak da dizide yer alacak olması. Mafya karakterlerine hayat verecek olan Aytekin’in sahne performansı, şimdiden televizyon ve magazin çevrelerinde merak konusu oldu.

Yeni sezonda reyting yarışında iddialı

Henüz çekimler başlamadan medya kulislerinde konuşulmaya başlayan “Affetmem Seni”, yeni sezonun dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor. Habib Aytekin, çekimlerin tamamlanmasının ardından dizinin lansmanı için heyecanla geri sayımın başlayacağını ifade etti.