Son Mühür/ Merve Turan- Manifest grubu, 6 Eylül 2025’te İstanbul Küçükçiftlik Park’ta yaptıkları konserle gündemden uzun süre düşmemişlerdi.

Yayılan görüntülerin ardından ise Manifest, Türkiye turnesini iptal etmişti. Tam 231 gün süren sürecin ardından grup tekrar sevenleriyle bir araya geldi.

İlk durak olarak Kıbrıs'ı seçtiler

Hakkındaki hukuki süreçler sebebiyle bir süredir sahnelerden uzak olan Manifest, geri dönüş yeri için Kıbrıs'ı belirledi.

Kıbrıs’ta sahne alan grup, sevinçlerini sosyal medya üzerinden "Uzun bir aradan sonra ilk konserimiz! Sahnedeyiz" notuyla duyurdu. Grubun paylaşımı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Dans hareketlerinde değişikliğe gittiler

Konserden paylaşılan ilk görüntülere göre, Manifest ekibinin daha önceki danslarına göre değişikliğe gittiği gözlemlendi. Tartışma konusu olan bazı dans figürlerinin ve hareketlerin şovdan çıkarıldığı gözlendi.

Neler yaşanmıştı?

6 Eylül 2025’te İstanbul Küçükçiftlik Park’ta gerçekleşen konserin ardından Manifest grubu hakkında “hayasızca hareketler” soruşturması açılmıştı. Açılan davadanın ardından mahkeme kararını açıklamıştı.

Grubun bütün üyeleri (Esin Bahat, Hilal Yelekli, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ve Mina Solak) hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verilmişti. Ardından mahkeme cezayı ertlemişti. Dava sürecinde yapılan "yurt dışına çıkış yasağı" gibi adli kontrol kararları da sona erdi.