Ekranların iddialı yapımlarından Halef: Köklerin Çağrısı, sürükleyici hikayesiyle perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Ancak son dönemde televizyon dünyasında yaşanan olağanüstü gelişmeler, dizinin hayranlarını endişelendirdi. Şiddet sahnelerinin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik uzman uyarıları ve şirketlerin mafya özentisi dizilere uyguladığı reklam ambargosu, birçok yapımın yeni bölümlerini ertelemesine neden oldu. Geçen haftaki mecburi aranın ardından, bayram tatiline denk gelen 23 Nisan akşamında yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

HALEF DİZİSİ GEÇEN HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Ülke genelinde büyük üzüntü yaratan olaylar, medya sektöründe köklü kararların alınmasını tetikledi. Uzmanların, televizyondaki şiddet içeriklerinin çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekmesi üzerine büyük şirketler, mafya dizilerinden reklam desteğini tamamen çekti. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından birçok dizi ekranlara ara verirken, bazı yapım şirketleri acil bir kararla senaryolarındaki şiddet dozunu düşürmek için hikayelerini yeniden yazmaya başladı. Halef dizisi de bu süreçte genel yayın arasından etkilenerek geçtiğimiz hafta izleyicisiyle buluşamadı.

HALEF 23 NİSAN BU AKŞAM VAR MI?

Kanaldan yapılan duyuruya ve günlük yayın planına göre, Halef: Köklerin Çağrısı dizisi bu akşam yepyeni bölümüyle kendi saatinde ekranlarda olacak. Sürprizlerle dolu yeni bölüm, bayram akşamında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.