Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı, salı akşamlarının sevilen yapımı Aile Bir İmtihandır (ABİ), bu hafta izleyicilerini ekranda karşılamadı. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin 21 Nisan Salı tarihli ATV yayın akışında yer almaması, kulislerde final söylentilerini hızla yaydı. Son dönemde yaşanan toplumsal olayların ardından bazı dizilerin veda kararı alması, ABİ hayranlarının endişesini daha da artırdı. Milyonlarca izleyici, nefes kesen son bölümün ardından heyecanla yeni bölümü beklerken karşılaştıkları bu sürpriz tablo sonrası detayları araştırmaya başladı.

ABİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI, YAYINDAN MI KALDIRILDI?

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü okul saldırılarının ardından televizyon ekranlarındaki bazı projelerin apar topar final yapması, izleyicide genel bir panik havası yarattı. ABİ dizisinin de 21 Nisan tarihli yayın akışında görünmemesi üzerine yayından kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi. Ancak kısa süre içinde yapım cephesinden ve kanaldan sızan bilgiler doğrultusunda bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sevilen dizi final yapmadı ve ekran serüvenine planlandığı gibi devam edecek.

21 NİSAN ABİ 14. BÖLÜM NEDEN YOK?

Başarılı oyuncu kadrosuyla salı akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölümünün yayınlanmama nedeni spor takvimiyle netleşti. ABİ dizisinin 14. bölümü, 21 Nisan akşamı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması sebebiyle bu haftalık ertelendi. Kanalın yayın akışında tüm akşamı bu dev maça ayırması nedeniyle fenomen dizinin yeni bölümü mecburi bir rötar yaşadı.

ABİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kupa maçı nedeniyle ekrana bir hafta ara veren dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren yapımın heyecanla beklenen 14. bölümü, 28 Nisan 2026 Salı akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Tahir ve Çağla arasındaki gerilimin zirveye çıkacağı yeni bölümde hikayenin yönünü değiştirecek gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ABİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin son bölümünde izleyiciler adeta ekran başına kilitlendi. İşlemediği bir suç yüzünden hapse giren Doğan, babası Tahir’in "sadakat" dayatmasıyla iyice köşeye sıkıştı. Adliyede suçu tamamen üstleneceği sırada Tahir'in sürpriz bir kararla ifadesini değiştirmesi, Doğan'a özgürlüğünün kapılarını açtı. Dışarı adım atar atmaz Çağla'ya babasını affedeceğini söyleyen Doğan, Çağla'nın büyük bir öfke patlaması yaşamasına neden oldu. Öte yandan kardeşi Melek'in Yılmaz ile zorla evlendirilmesinin ardındaki karanlık sırları çözmeye başlayan Doğan, kardeşini bu cehennemden kurtarmak için kendi hayatını feda edeceği o zorlu yola girdi.