İlk olarak 2017 yılında ekranlara merhaba diyen ve 2021 yılında unutulmaz bir finalle izleyicisine veda eden La Casa de Papel, aradan geçen yıllara rağmen gücünü korumaya devam ediyor. Ana dizinin başarısının ardından "Berlin" karakterine odaklanan yan yapımla (spin-off) bu evreni canlı tutan Netflix, son yaptığı "Devrim henüz bitmedi. LA CASA DE PAPEL dünyası devam ediyor" paylaşımıyla hayranlarına büyük bir müjde verdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu duyurunun ardından gözler projenin formatına ve senaryosuna çevrildi.

LA CASA DE PAPEL 6. SEZON MU GELECEK, YENİ DİZİ Mİ ÇEKİLECEK?

Netflix cephesinden gelen resmi duyuru büyük bir coşku yaratsa da, yeni projenin tam olarak ne formatta olacağı henüz sırrını koruyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre şirket, doğrudan La Casa de Papel'in 6. sezonu ile ana hikayeyi devam ettirebilir. Diğer güçlü ihtimaller arasında ise Berlin dizisinin üçüncü sezon onayı alması, Profesör veya Nairobi gibi dizinin kalbinde yer alan farklı karakterler için yeni yan dizilerin çekilmesi bulunuyor. Netflix'in bu kadar iddialı bir duyuru yapması, La Casa de Papel: Kore gibi farklı ülkelere özgü yeni uyarlamaların veya aynı anda birden fazla projenin yolda olabileceği ihtimallerini de güçlendiriyor.

YENİ LA CASA DE PAPEL DİZİSİNİN KONUSU NE OLACAK, ALTIN DETAYI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni yapımın senaryosuna dair en büyük ipucu, Netflix'in yayınladığı tanıtım videosunun finalinde gizliydi. Dizinin final bölümünde Profesör ve ekibi, İspanya Merkez Bankası'ndaki altın külçelerini dışarı çıkarmayı başarmış ve ardından bu altınlar toprağa gömülmüştü. Yeni yayınlanan fragmanda ise toprağa gömülü olan bu altın külçelerinden birinin yeniden çıkarıldığı görülüyor. Bu kritik detay, Netflix'in doğrudan ana hikayenin sonrasını anlatacağı yönündeki beklentileri artırdı. Senaryonun, gömülü altınların peşine düşen yeni bir ekibe veya ikinci soygunu çözmeye çalışan Albay Tamayo gibi isimlere odaklanabileceği tahmin ediliyor.

LA CASA DE PAPEL YENİ DİZİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"La Casa de Papel dünyası devam ediyor" açıklamasının ardından dizinin yayın tarihi de en çok araştırılan konular arasına girdi. Ancak Netflix, şimdilik sadece evrenin genişleyeceğinin müjdesini vermekle yetindi. Projenin oyuncu kadrosu, çekim takvimi ve resmi çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

NETFLIX LA CASA DE PAPEL EVRENİNİ NEDEN GENİŞLETİYOR?

Efsane yapımın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Netflix'in bu evrenden vazgeçmemesinin altında ise yatan temel neden markanın muazzam izlenme oranları. Paylaşılan resmi istatistikler, La Casa de Papel'in 2023 ile 2025 yılları arasında toplam 1,3 milyar saat izlendiğini ve yaklaşık 160 milyon izlenmeye ulaştığını gösteriyor. Abone kazanımında ve platformun elde ettiği gelirde devasa bir payı olan bu marka, Berlin dizisinin ilk sezonuyla da izlenme listelerinin zirvesinden inmemişti. Netflix'in, hayranların bu yoğun ilgisini yeni yapımlarla daha uzun yıllar değerlendirmesi bekleniyor.