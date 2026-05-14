Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla Çarşamba akşamlarına damga vuran Eşref Rüya dizisi, ikinci sezonun son virajına girdi. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Tolga Tekin, Büşra Develi ve Görkem Sevindik'in paylaştığı yapımın tamamen bitip bitmeyeceği konusu sosyal medyada tartışma yarattı. Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren dizinin planlanan yayın takvimi ve olası final senaryoları kulislere sızmaya başladı. İşte Eşref Rüya dizisinin sezon finali tarihi ve yeni yayın dönemine dair beklenen gelişmeler.

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPACAK YOKSA SEZON FİNALİ Mİ?

Sosyal medyada yayılan "Eşref Rüya bitti" iddiaları üzerine dizinin sıkı takipçileri panikledi. Ancak edinilen bilgilere göre dizinin tamamen final yapması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Reytinglerde istikrarlı bir grafik çizen yapım, tamamen bitmeyecek; yaz tatili için ekranlara sadece kısa bir ara verecek.

EŞREF RÜYA 2. SEZON FİNALİ NE ZAMAN (2026)?

Eşref Rüya'nın 2. sezon finali tarihi için geri sayım başladı. Sektörden gelen kulis bilgilerine göre, sevilen dizi 10 Haziran 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümüyle ekran macerasına ara verecek. Bu heyecanlı sezon finalinin ardından yapım ekibi ve oyuncular uzun bir yaz tatiline çıkacak. Yeni sezonun senaryo hazırlıkları ve set çalışmalarının ise Ağustos sonu veya Eylül ayı başlarında tekrar hız kazanması bekleniyor.

EŞREF RÜYA 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İzleyicilerin merakla beklediği Eşref Rüya 3. sezon yayın tarihi de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Eşref Rüya'nın yeni bölümleriyle Eylül ayında tekrar Kanal D ekranlarında olması planlanıyor.