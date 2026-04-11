Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de son yıllarda çeşitli soruşturmalar kapsamında çok sayıda şirkete kayyum atandığını vurgulayarak, konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mecliste bir soru önergesi sundu.

Sezgin Tanrıkulu: Kamu bütçesine etkileri konusunda kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı ve parçalıdır

Kayyum süreçlerinde el konulan şirketlerin büyüklüğünün ve bu şirketlerin nasıl yönetildiğine dair bilgilerin kamuoyunda sınırlı olduğunu savunan ve konuyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye’de özellikle son yıllarda, çeşitli soruşturmalar kapsamında çok sayıda şirkete kayyum atanmış, bu şirketlerin yönetimi kamu otoriteleri aracılığıyla devralınmış ve önemli bir kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine geçirilmiştir. Bu süreçte el konulan şirketlerin sayısı, ekonomik büyüklüğü, bu şirketlerin varlıklarının nasıl yönetildiği ve kamu bütçesine etkileri konusunda kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı ve parçalıdır.” dedi.

"Açıklığa kavuşmak zorunda"

Ayrıca, kayyum uygulamalarının şeffaflığının, hesap verilebilirliğinin kamu maliyesine nasıl yansıtıldığının açıklığa kavuşturulması gerektiğinin altını çizen CHP’li Tanrıkulu, “Kayyum uygulamalarının şeffaflığı, hesap verebilirliği ve kamu yararına uygunluğu açısından; bu şirketlerin toplam değeri, yönetim süreçleri ve elde edilen gelirlerin kamu maliyesine nasıl yansıtıldığı hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun, Bakan Şimşek’e sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

2002 yılından bu yana, iktidarınız döneminde kaç şirkete kayyum atanmıştır? Yıllara göre dağılımı nedir?

Kayyum atanan şirketlerin isimleri nelerdir? Bu şirketlerin faaliyet alanlarına göre dağılımı nasıldır?

Bu şirketlerden kaç tanesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilmiştir?

TMSF’ye devredilen şirketlerin, toplam aktif büyüklüğü ne kadardır?

TMSF’ye devredilen şirketlerin toplam piyasa değeri ne kadardır?

TMSF’ye devredilen şirketlerin sektörel dağılımları nasıldır?

Kayyum atanan ve/veya TMSF’ye devredilen şirketlerin toplam ekonomik değeri ne kadardır?

Bu şirketlerin yönetiminden elde edilen gelirler genel bütçeye aktarılmış mıdır?

Aktarıldıysa, yıllara göre tutarları ne kadardır?

Hangi kalemler altında bütçeye kaydedilmiştir?

Kayyum yönetimindeki şirketlerin kar/zarar durumları nedir?

Devralındıkları tarihteki mali durumları ile güncel durumları arasında nasıl bir fark oluşmuştur?

Kayyum olarak görevlendirilen kişilerin isimleri nelerdir, hangi şirketlerde görev yapmışlardır, bu görevlerden elde ettikleri ücretler ne kadardır?

Kayyum olarak atanan kişilerin daha önce kamu kurumlarında veya özel sektörde üstlendikleri görevler nelerdir?

Aynı kişilerin birden fazla şirkette kayyum olarak görevlendirilip görevlendirilmediği doğru mudur?

Kayyum atanan şirketlerin kaç tanesi satılmıştır?

Satılan şirketlerin satış bedelleri ne kadardır?

Bu satışlardan elde edilen gelirler nereye aktarılmıştır?

El konulan ve kayyum atanan şirketlerin toplam sayısı ile halen kayyum yönetiminde bulunan şirket sayısı kaçtır?

Kayyum uygulamalarının ekonomik etkilerine ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir etki analizi veya rapor bulunmakta mıdır?