Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında heyecan doruk noktasına ulaşıyor. Galatasaray'ın Liverpool deplasmanı başta olmak üzere bugünkü karşılaşmalar, Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerini şekillendirecek son maçlar olarak büyük ilgi görüyor.

Çeyrek finale yükselen takımlar

Son 16 turu rövanş maçlarında sahne alan dört takım turunu geçerek çeyrek final biletini cebine koydu. Manchester City'yi eleyen Real Madrid, Leverkusen'i saf dışı bırakan Arsenal, Chelsea'yi geçen PSG ve Bodo/Glimt'i yenen Sporting Lizbon bir üst turda mücadele etmeye hak kazandı.

Bugün hangi maçlar oynanacak?

18 Mart Çarşamba günü son 16 turunun kalan 4 rövanş maçı oynanacak. Bu karşılaşmalarda Barcelona - Newcastle United, Tottenham - Atletico Madrid, Liverpool - Galatasaray ve Bayern Münih - Atalanta karşı karşıya gelecek. Tüm gözler özellikle Galatasaray'ın Anfield'da Liverpool'a karşı vereceği mücadeleye çevrilmiş durumda.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri

Çeyrek final tablosu kısmen netleşmiş olup kesinleşen ve beklenen eşleşmeler şu şekilde:

Sporting Lizbon - Arsenal

PSG - Galatasaray / Liverpool (galip)

Real Madrid - Atalanta / Bayern Münih (galip)

Newcastle United / Barcelona (galip) - Atletico Madrid / Tottenham (galip)

Galatasaray tur atlarsa PSG ile eşleşecek

Türk futbolseverler için en dikkat çekici detay, Galatasaray'ın Liverpool'u eleyerek tur atması halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak olması. Cimbom için Anfield'daki rövanş maçı bu nedenle çifte heyecan taşıyor. İlk maçta elde edilen sonuç, Galatasaray'ın Avrupa'daki yolculuğunun devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının nisan ayı içinde oynanması planlanıyor. İlk maçların 8-9 Nisan, rövanş karşılaşmalarının ise 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kesin takvim ve maç saatleri UEFA tarafından önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacak. Futbolseverler için Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda heyecan giderek artıyor.