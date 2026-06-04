Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Körfezi, yılların yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışıyor. Şehrin merkezinde süren bu operasyonun rakamları ise çarpıcı. Sadece son iki yılda deniz tabanından sökülüp çıkarılan çamur miktarı tam 1 milyon 234 bin ton. Bu, sadece bir temizlik faaliyeti değil; İzmir’in geleceğine atılan bir imza.

5 Haziran Dünya Çevre Günü geride kalırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi elindeki tüm imkanları körfezin sığ sularına seferber etmiş durumda. Hedef net: Körfez’in ekolojik hafızasını canlandırmak ve su sirkülasyonunu yeniden eski ritmine kavuşturmak.

Deniz maruluna karşı amfibik kuşatma

Son yıllarda körfez yüzeyini yeşil bir örtü gibi kaplayan deniz marulları, ekiplerin en büyük sınavı haline geldi. İZDENİZ ekipleri, 2025’ten bu yana adeta bir seferberlik halinde. 2025 yılında toplanan 500 tonluk miktar, 2026’nın henüz ilk beş ayında iki katına çıktı. Toplamda 1.600 ton deniz marulu karaya taşındı.

Bu noktada teknoloji devreye giriyor. Filoya yeni katılan 5 amfibik araçla birlikte, toplam 7 temizlik aracı sığ bölgelerde gece gündüz çalışıyor. Özellikle su seviyesinin düştüğü kritik anlarda bu araçlar kurtarıcı bir rol üstleniyor. Marullar, güneşle buluşup çürümeden denizden tahliye ediliyor.

Dip çamurunda Cumhuriyet tarihi rekoru

Körfez’in altındaki o ağır tabaka, yıllardır suyun nefes almasını engelliyordu. İZSU’nun yürüttüğü dip tarama çalışmaları, ölçeği itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı hamlesi olarak kayıtlara geçti.

Sirkülasyon: Su akışı hızlandıkça deniz kendi kendini yenilemeye başlıyor.

Derinlik: Sığlaşan körfez ağzı açılarak gemi trafiği ve ekosistem rahatlıyor.

Koku ve Görsellik: Deniz tabanındaki tortunun kalkması, kentin kronikleşmiş sorunlarına doğrudan darbe vuruyor.

Deniz yüzeyi de sahipsiz değil. Deniz süpürgeleri ve kara ekipleri 2026’nın ilk yarısında şimdiden 1.346 ton atığı toplayıp geri dönüşüme kazandırdı. Plastikten metale, evsel atıklardan cam şişelere kadar binlerce ton çöpün denize karışması, saha ekiplerinin dikkati sayesinde engellendi.

Sadece temizlik değil, bilimsel kurtuluş reçetesi

Belediye yönetimi, "biz yaptık oldu" mantığından uzak duruyor. Atılan her adım, üniversitelerin ve bilim kurullarının süzgecinden geçiyor. Uzmanların önerdiği yol haritası; dere temizliği, atık su altyapısının modernizasyonu ve kesintisiz izleme sistemlerini kapsıyor.

İşin bir de insani boyutu var. 2022'den bu yana 15 binden fazla öğrenciye verilen deniz eğitimleri, asıl temizliğin kirletmemek olduğunu hatırlatıyor. Gelecek kuşaklar, sadece temiz bir deniz değil, o denizi nasıl koruyacaklarına dair bir bilinç devralıyor. İzmir, bugün kıyılarında sadece çamuru değil, yarınlarına dair umutlarını da temizleyip parlatıyor.



