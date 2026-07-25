Son Mühür- Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Anadolu Kulübü’nde yapılan PM ve MYK toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin soruları yanıtladı. Emre açıklamalarında, birkaç hafta içerisinde parti binasına geçeceklerini ifade etti.

Son Mühür sordu, Zeynel Emre yanıtladı

İYİ Parti Sözcüsü Emre, basın toplantısında Son Mühür’ün sorularını da yanıtladı. İlk PM toplantısından çıkan en önemli ve kritik karar neydi sorusuna İYİ Partili Emre şu şekilde cevap verdi;

“Önemli konuları ele aldık. Bunların en başında sürece katılımların yönetilmesi. Bu konu önemli. Burası kimsenin kendisini dışarda hissetmediği ve herkesin katkı sunmak isteyip de çalışmalara katılabilirizi gerçekleştirebiliriz görüşüldü. Kendi illerindeki deneyim aktarımı oldu. Genel itibariyle bizim arkadaşlarımızda, kurucular kurulunda, ondan sonra oluşturulan parti meclisinde muazzam bir birliktelik var. Siyasi hayatta daha önce böyle bir tablo yaşanmadı. Butlan diye bir saçma sapan bir şey çıkardılar. Seçim hukukunu alt üst ettiler. Bütün bunları yaşattılar, bize destek veren insanları üzdüler. 2 ay geçse de süreç güzel bir şekilde yönetildi” dedi.