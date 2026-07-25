Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de yeni sezonda Avrupa kupaları hedefine ulaşmak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, sol bek bölgesindeki rekabeti artırmak amacıyla Brezilya Serie A ekiplerinden Chapecoense ile sözleşmesi sona eren Gianluca Piola Minozzo Mancha’yı listesine ekledi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden İzmir ekibi, kadrodaki tek sol bek olan Amin Cherni ile direkt forma yarışına girebilecek kalitede bir ismi takıma kazandırmayı amaçlıyor.

Bonservisi elinde ve Türkiye'ye sıcak bakıyor

Yaklaşık 500 bin euro piyasa değerine sahip olan Mancha'nın bonservisinin elinde bulunması Göztepe’nin transferdeki elini güçlendirirken, oyuncunun da Türkiye’de oynamaya olumlu baktığı öğrenildi. Kariyerine Chapecoense’de başlayan ve bir dönem Portekiz ekibi Portimonense’nin U23 takımında da forma giyen 25 yaşındaki Sambacı, Brezilya temsilcisinde çıktığı 81 resmi maçta 4 gol kaydetti. Son dönemde yakaladığı çıkış ve kurumsal yapısıyla dikkat çeken Göztepe'nin projesi, Brezilyalı sol bekin kararlarında etkili oldu. Sarı-kırmızılı kulübün hedeflerini ve sunduğu projeyi yakından takip eden Mancha ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği, transferin kısa sürede netlik kazanmasının beklendiği ifade edildi.