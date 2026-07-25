Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir -AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Genel Merkez İl Koordinatörü Adnan Günnar, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Toplantıda, teşkilat çalışmaları masaya yatırıldı.

Teşkilatların milletle kurulan en sağlam bağ olduğunu belirterek açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, “Bugün aynı salonda, aynı heyecanı ve aynı sorumluluğu paylaşan büyük bir aile olarak bir aradayız. Bizleri buluşturan, millete hizmet etme iradesi, memleket sevgisi ve geleceğe duyduğumuz ortak inançtır. Bu salondaki her dava arkadaşımız, aynı hedefe yürüyen güçlü bir iradenin parçasıdır. Teşkilatlar, milletle kurulan en sağlam bağdır. Vatandaşın kapısını çalan, halini hatırını soran, sevincini paylaşan, sıkıntısına ortak olan, çözüm için emek veren kadrolardır. Sokak sokak büyüyen ve Türkiye’nin en büyük siyasi partisine dönüşen bu gönül seferberliği, toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biridir” dedi.

“İnanç azmi diri tutar, kararlılık başarı getirir”

“Büyük hedefler, sağlam teşkilatlarla hayata geçer büyük idealler ancak bu yapıyla mümkün olur” mesajıyla açıklamalarını sürdüren İl Başkanı Saygılı, “Sağlam teşkilatlar da fedakârlıkla, sadakatle, disiplinle ve ortak hedef etrafında kenetlenmiş insanlar sayesinde büyür. Birlik ruhu önce siyasete sonra ülkemize güç kazandırır. Dayanışma tüm engelleri aşar. İnanç, azmi diri tutar. Kararlılık ise başarıyı beraberinde getirir. Bizlere düşen görev, gönüller kazanmak, güven inşa etmek ve toplumun her kesimine umut olmaktır. İnsanımızla kurduğumuz güçlü bağ, bizim anlayışımızın en büyük sermayesidir. Unutmayın bizler İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla siyaset yürüten bir geleneğin temsilcileriyiz. Samimiyetle sıkılan her el, içtenlikle kurulan her gönül bağı, geleceğe bırakılan en kıymetli izdir. Ülkemiz; üretimde, teknolojide, eğitimde, altyapıda ve kalkınmada yeni hedeflere doğru ilerliyor. Bu yürüyüşün arkasında alın teri, emek ve uzun yıllara yayılan bir çalışma iradesi bulunuyor. Güçlü şehirler, gelişen sanayi, yenilikçi teknoloji, kaliteli eğitim ve dinamik bir gençlik, geleceğin en sağlam yapı taşlarını oluşturuyor. Kalıcı eserler bırakmak, güçlü hizmetler üretmek ve gelecek nesillere daha büyük bir vizyon emanet etmek hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

“Sahada daha fazla bulunacağız”

Yapılan her yatırım, proje, eğitim yuvası ve üretim tesisinin Türkiye’nin yarınlarına yapılan en büyük katkı olduğunun altını çizerek devam eden Saygılı, kalıcı iz bırakan anlayışın planlayan, üreten ve geleceği bugünden inşa eden anlayış olduğunu söyledi. “Bu anlayışla daha çok çalışacağız. Daha çok dinleyeceğiz. Daha çok üreteceğiz” sözleriyle devam eden AK Parti İl Başkanı Saygılı, “Sahada daha fazla bulunacağız. Milletimizin beklentilerini yakından takip edecek, her talebi dikkatle değerlendirecek, çözüm odaklı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Gençlerimizin heyecanı, enerjisi ve üretkenliği geleceğimizin en büyük gücüdür. Kadınlarımızın emeği, fedakarlığı ve hayatın her alanındaki katkısı toplumsal gelişimin en önemli kaynaklarından biridir. El ele verdiğimiz sürece hedeflerimiz büyüyecek, ufkumuz genişleyecek, başarılarımız artacaktır” dedi.

“Bugün umudu büyütme günüdür”

Son olarak tüm il teşkilatına seslenen İl Başkanı Saygılı, “Kıymetli dava arkadaşlarım, Önümüzde yeni hedefler, yeni sorumluluklar ve yeni fırsatlar var. Bu hedeflere ulaşacak irade de bu salondadır. Bu azim, bu heyecan ve bu kararlılık burada, hepimizin yüreğinde yaşamaktadır. Bugün umudu büyütme günüdür. Bugün kardeşliği güçlendirme günüdür. Bugün daha fazla çalışma, daha fazla üretme, daha fazla gönle dokunma günüdür. Çünkü milletimizle yürüdüğümüz bu yol, ortak geleceğimizin ve Türkiye Yüzyılı’nın yoludur. İnanıyoruz. Çalışacağız. Üreteceğiz. Başaracağız. Rabbim birliğimizi daim, yolumuzu açık, gayretimizi bereketli eylesin” diye konuştu.