Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ülke genelindeki 115 maden sahasını arama ve işletme ruhsatı verilmesi amacıyla ihaleye çıkarıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; sahaların bulunduğu il, erişim numarası, maden grubu, koordinatları, yüzölçümleri, ihale tarihleri ve şartnameleri MAPEG’in internet sitesinde en az 15 gün süreyle yayımlanacak. Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek ihaleler için başvurular, ilan edilen tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’ndaki ihale komisyonuna yalnızca elden teslim edilecek olup, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. MAPEG’in ihaleye çıkardığı yaklaşık 1500 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanında 4’üncü grup maden araması yapılacak

Başvuru sahiplerinin belirlenen taban ihale bedelinin en az yüzde 20’si tutarında teminat sunması zorunlu tutulurken, taban ihale bedelinin altında teklif verenler açık artırma aşamasına katılamayacak. Başvuru yapılmayan sahaların yeniden ihaleye çıkarılacağı belirtilirken, ihaleyi kazananların ihale bedeli ve diğer yasal giderleri süresi içinde ödememesi durumunda ihale hakkını kaybedeceği ve teminatlarının gelir kaydedileceği bildirildi. Ayrıca, ihaleyi kazanan yatırımcıların ruhsat işlemleri için gerekli yükümlülükleri bir yıl içinde yerine getirmesi gerekecek; aksi takdirde ruhsat hakkı kaybedilecek ve ödenen bedeller iade edilmeyecek.