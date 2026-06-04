Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 4 Haziran tahminlerine göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Toroslar çevresi, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın kuzeyi, Malatya, Muş ve Van’da gün içerisinde aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece yükselmesi öngörülürken, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkacak.

İzmir hava durumu 4 Haziran Perşembe

İzmir’de 4 Haziran Perşembe günü yaz havası etkisini gösterecek. Kent genelinde gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 13-14 derece seviyelerinde seyredecek. Hafif rüzgar ve dengeli nem oranıyla birlikte şehirde bunaltıcı sıcaklar görülebilir.

İzmir ilçeleri hava durumu 4 Haziran Perşembe

Aliağa: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 29°C’ye kadar yükselirken gece 20°C civarında seyredecek.

Balçova: Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, sıcaklık 31°C’ye ulaşırken gece 19°C’ye kadar düşecek.

Bayındır: Parçalı bulutlu hava görülecek, sıcaklık 36°C’ye kadar çıkacak, gece ise 16°C civarında olacak.

Bayraklı: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, en yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık 19°C olacak.

Bergama: Sıcak hava etkisini artıracak, sıcaklık 35°C’ye ulaşırken gece 19°C civarında seyredecek.

Beydağ: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 34°C’ye kadar yükselecek, gece 15°C olacak.

Bornova: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 34°C’ye çıkarken gece 19°C’ye inecek.

Buca: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 32°C’ye ulaşırken gece 18°C civarında seyredecek.

Çeşme: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 30°C’ye kadar çıkacak, gece 19°C olacak.

Çiğli: Parçalı bulutlu hava görülecek, sıcaklık 32°C’ye ulaşırken gece 19°C civarında seyredecek.

Dikili: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 29°C’ye kadar yükselecek, gece 19°C olacak.

Foça: Parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 30°C’ye ulaşırken gece 20°C civarında olacak.

Gaziemir: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 32°C’ye kadar çıkacak, gece 17°C olacak.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 31°C’ye ulaşırken gece 19°C’ye kadar düşecek.

Karabağlar: Parçalı bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 29°C’ye kadar yükselecek, gece 20°C olacak.

Karaburun: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31°C’ye ulaşırken gece 20°C civarında seyredecek.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 33°C’ye kadar çıkacak, gece 19°C olacak.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu hava görülecek, sıcaklık 33°C’ye ulaşırken gece 15°C civarında olacak.

Kınık: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 35°C’ye kadar yükselirken gece 18°C olacak.

Kiraz: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 33°C’ye ulaşırken gece 15°C’ye kadar düşecek.

Menderes: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 33°C’ye kadar çıkacak, gece 15°C olacak.

Menemen: Parçalı bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 33°C’ye ulaşırken gece 18°C civarında seyredecek.

Narlıdere: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 30°C’ye kadar yükselecek, gece 21°C olacak.

Ödemiş: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 34°C’ye ulaşırken gece 16°C olacak.

Seferihisar: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 32°C’ye kadar çıkacak, gece 20°C civarında seyredecek.

Selçuk: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 31°C’ye ulaşırken gece 17°C olacak.

Tire: Sıcak hava etkisini artıracak, sıcaklık 36°C’ye kadar yükselecek, gece 16°C civarında seyredecek.

Torbalı: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 35°C’ye ulaşırken gece 18°C olacak.

Urla: Parçalı bulutlu bir hava görülecek, sıcaklık 31°C’ye kadar çıkacak, gece 20°C civarında seyredecek.