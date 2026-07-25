27 Haziran'da 77 yaşında hayata veda eden Kadir İnanır'ın ölümü, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun vefatının ardından yıllar içinde edindiği gayrimenkuller, banka hesaplarındaki birikimleri ve eşsiz koleksiyonlarından oluşan mirasının akıbeti konuşulmaya başlandı. Farklı tarihlerde hazırlanan üç ayrı vasiyet, mirasın paylaşımı hakkındaki soru işaretlerini artırdı.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Usta oyuncu, ilki 2015'te, diğer ikisi ise 2022 yılında noter huzurunda olmak üzere toplam üç ayrı vasiyet hazırladı. İçeriği sır gibi saklanan bu belgeler, yasal sürecin tamamlanmasıyla eylül ayında açılacak. Vasiyetlerin okunmasıyla İnanır'ın mal varlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği resmiyet kazanacak.

KADİR İNANIR'IN MİRASINDA NELER VAR?

Sanatçının geride bıraktığı servet, yalnızca bankalardaki yüklü miktardaki parası ve sayısız gayrimenkulüyle sınırlı kalmıyor. Maddi varlıkların yanında yıllarca biriktirdiği özel tasarım aksesuarları ve kişisel koleksiyonları da miras listesinde yer alıyor. İnanır'ın 25'e yakın lüks saati, özel işlemeli yüzükleri ve Cartier, Dunhill, Zippo, S.T. Dupont markalarından oluşan altın kaplama çakmak koleksiyonu özenle sakladığı parçalar arasında bulunuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden topladığı 3 bine yakın kurbağa figürü de yasal mirasçılara kalacak varlıklar arasına eklendi.

JÜLİDE KURAL MİRASTAN PAY ALACAK MI?

Miras sürecinde merak edilen konulardan biri de Kadir İnanır'ın uzun yıllar hayatını paylaştığı Jülide Kural'ın hukuki durumu oldu. Çiftin resmi nikahının bulunmaması, miras sürecine dair tartışmaları beraberinde getirdi. Usta ismin hazırladığı vasiyetlerde Kural'a yönelik özel bir tasarrufa yer verip vermediği eylül ayındaki resmi işlemlerle aydınlanacak.