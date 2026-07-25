Son Mühür - CHP İzmir’de gerçekleştirilen görev değişiminin ardından Güzelbahçe İlçe Başkanlığı koltuğuna oturan Fulya Alçay, göreve başlamasıyla birlikte örgüt içinden büyük bir destek gördüğünü belirtti. Partiden ayrılanlar ile yola devam edenlerin kendisini tebrik ettiğini ifade eden Alçay, bu durumun motivasyonunu artırdığını dile getirdi. Güzelbahçe’de kırgınlıkları bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Alçay, partinin temel değerleri etrafında kenetlenme çağrısında bulundu.

"Hem giden hem kalan kardeşlerimin desteği motivasyonumu artırdı"

Görevlendirme sonrasında partinin her kesiminden olumlu tepkiler aldığını belirten CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Fulya Alçay, yaşadığı süreci "Hem giden hem de kalan kardeşlerimden aldığım tebrikler, motivasyonumu kat kat arttırdı. Arayan, soran, mesaj gönderen ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Yakın dönemde yaşanan görüş ayrılıklarını, aynı değerlere inanan kardeşlerin incir çekirdeğini doldurmayacak kavgası olarak değerlendiriyorum. Farklı düşünceler elbette olabilir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak paydası; Cumhuriyet ve Atatürk'tür. Ortak hedefi ise, iktidar olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır. Bunu ancak ve ancak giderek değil kalarak yapabiliriz." sözleriyle anlattı.

"CHP'nin bölünmesi mevcut iktidarın tekrar başa gelmesinin temeli olur"

Partide yaşanan istifaların ve bölünmelerin siyasi sonuçlarına dikkat çeken Alçay, mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak "CHP’nin bölünmesi mevcut iktidarın tekrar başa gelmesinin temeli olur. Gitmenin kolay, kalmanın zor olduğu bu dönemde, partimizde üstlendiğim görevi her zamanki gibi alnımın akıyla yine yeniden layıkıyla yapacağım. Kuvayi Milliye ruhuyla hareket eden tüm kesimlerle başarıya ulaşmanın yollarını arayacak, o günkü gibi illaki bir çıkış yolu bulacağız." dedi.

Partiden ayrılan isimlerle zamanı geldiğinde yeniden aynı masa etrafında toplanacaklarını vurgulayan ve yeni yönetim anlayışlarını açıklayan Alçay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Partiden ayrılanlarla gerek ilçede gerek İzmir’de zamanı geldiğinde yeniden aynı masa etrafında toplanacağız. Yeni yönetim anlayışımız ayrışmayı değil birlik ve dayanışmayı büyüten, kırgınlıkları değil ortak mücadeleyi güçlendiren bir anlayış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bir kişinin partisi olmamıştır. Partimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize emanetidir. Gençlik kollarında başladığım siyasi mücadelemde bu emanete nasıl sahip çıktıysam, bugün de aynı inanç, sadakat ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğim."