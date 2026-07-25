OpenAI tarafından geliştirilen ve birçok alanda milyonlarca kişinin faydalandığı yapay zeka motoru şu an hizmet vermiyor. Yarım saati aşkın süredir devam eden bağlantı hataları sebebiyle kullanıcılar platforma giriş yapamıyor. Dünya genelinde yaşanan bu teknik arızanın ardından gözler şirketin atacağı adımlara çevrildi.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN HATA VERİYOR?

Yapay zeka sohbet botuna bağlanmak isteyen kişiler bir süredir sisteme erişemiyor. Kullanıcılar bilgisayar veya telefonlarından hesaplarına giriş yapmaya çalıştıklarında uygulamanın tepki vermediğini görüyor. Kısıtlı ham bilgiyi koruyup kurguyu genişlettiğimizde, sorunun geçici bir yoğunluktan ziyade kapsamlı bir kesinti olduğu anlaşıldı.

KESİNTİ HANGİ ÜLKELERİ ETKİLEDİ?

DownDetector verileri, yaşanan erişim krizinin boyutunu tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Kesinti an itibarıyla ABD, Avrupa, Hindistan, Japonya ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın birçok farklı bölgesinde etkisini gösteriyor. Küresel çaptaki bu problem nedeniyle sayısız kullanıcı yapay zeka desteğinden faydalanamıyor.

OPENAI ERİŞİM SORUNUNU DOĞRULADI MI?

Kullanıcıların yaşadığı problemin ardından OpenAI cephesinden resmi durum güncellemesi geldi. Şirket, dünya çapında kullanıcıların sorun yaşadığını ve birçoğunun yapay zekaya erişemediğini doğruladı. Son 30 dakikadır devam eden ve resmi kaynaklarca da onaylanan kesintinin ne zaman giderileceği ise henüz netlik kazanmadı.