Son Mühür/ Osman Günden- İzmir’in bilinen en eski yerleşim alanı olan ve 8500 yıllık köklü geçmişiyle kentin hafızasını barındıran Yeşilova Höyüğü, Anadolu’nun kadim düşünce mirasını modern dünyayla buluşturan eşsiz bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla kapılarını açan “Antikçağ Anadolu Filozofları Sergisi”, Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin titiz çalışmaları sonucunda hayat buldu. İzmirlileri binlerce yıllık bir zihin yolculuğuna davet eden bu özel sergi, tarihin derinliklerinden gelen felsefi öğretileri neolitik dönemin atmosferinde yeniden canlandırıyor. Açılışı büyük bir ilgiyle gerçekleştirilen etkinlik, Anadolu’nun sadece toprak değil, aynı zamanda evrensel bir düşünce anavatanı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Rölyeflerin diliyle antik çağ düşünürleri

Sergi kapsamında, Anadolu topraklarında doğup büyüyen ya da bu coğrafyanın entelektüel ikliminden beslenen efsanevi filozofların hikayeleri, sanatsal bir estetikle ziyaretçilere sunuluyor. Filozofların portrelerini yansıtan özel rölyefler ve hayat öykülerinden oluşan seçki, geçmişin büyük düşünürlerini adeta günümüze taşıyor. Ziyaretçiler, bu tarihi düşünce rotasında ilerlerken Anadolu’nun felsefe tarihindeki merkezi rolünü keşfetme imkanı buluyor. Bu kültürel köprü, antik dünyanın rasyonalizmini ve bilgeliğini modern insanın perspektifiyle harmanlayarak derin bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Bilim ve kültür dünyasından görkemli açılış

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde düzenlenen lansman töreni, akademi ve sanat camiasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Aktiffelsefe Kültür Derneği Genel Başkanı Oya Uysal, Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ve felsefe dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Ahmet Arslan’ın katılımlarıyla gerçekleşen törende, Anadolu’nun düşünsel mirasının korunmasının hayati önemi vurgulandı. Yapılan konuşmalarda, bu tür projelerin gelecek nesillerin entelektüel kimliğini şekillendirmedeki rolüne dikkat çekilirken, etkinliğin ulusal ve uluslararası turizm potansiyeline katkısı da ele alındı.

Sanatın estetiğiyle harmanlanan kültürel şölen

Organizasyon, sadece bir sergi açılışı olmanın ötesine geçerek kapsamlı bir kültür festivaline dönüştü. Açılış gecesinde sahne alan İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, sergilenen eserlerin yarattığı mistik atmosferi müzikleriyle zenginleştirdi. Hemen ardından İzmir Aşkına Derneği tarafından sahnelenen “8500 Müzikali”nden kesitler sunan dans gösterisi, izleyenleri büyüleyerek tarihin ritmini günümüze taşıdı. Müzik, dans ve felsefenin iç içe geçtiği bu lansman, İzmir’in sanat kenti kimliğini bir kez daha ön plana çıkardı.

Anadolu filozofları müzesi yolunda stratejik adım

“Anadolu’dan yükselen felsefe” vizyonuyla kurgulanan bu sergi, aslında çok daha büyük ve kalıcı bir hedefin ilk kıvılcımını temsil ediyor. Organizasyonun arka planında yatan temel amaç, ilerleyen süreçte kurulması planlanan Anadolu Filozofları Müzesi’nin temellerini atmak olarak belirtiliyor. Bu yönüyle etkinlik, geçici bir kültürel aktivite olmanın çok ötesinde, Türkiye’nin düşünce tarihini ölümsüzleştirecek kalıcı bir müze projesinin somut bir başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Ücretsiz ziyaret imkanıyla 2026 sonuna kadar açık

Bornova Belediyesi’nin ana ev sahipliğinde; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve pek çok sanat kurumunun stratejik iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Kültürel bir seferberlik niteliği taşıyan sergi, Aralık 2026 tarihine kadar Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde ücretsiz olarak tüm sanatseverlerin ve tarih meraklılarının ziyaretine açık kalacak. Kent hafızasına önemli bir not düşen bu sergi, İzmir’in kültürel turizm rotasındaki en önemli duraklardan biri olmaya aday görünüyor.