İzmir’in tarihi alışveriş merkezlerinden Kemeraltı Çarşısı’nda esnafı canlandırmak ve ziyaretçi ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen ödüllü etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi. Basketbol atışlarıyla renklenen organizasyonda katılımcılar hem eğlendi hem de çeşitli ödüller kazandı.

“Potada Kazanan Kemeraltı Oldu”

Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği öncülüğünde “Potada Kazanan Kemeraltı Oldu” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, çarşı içine basketbol potası kuruldu. Alışveriş için bölgede bulunan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kurulan alanda atış yaparak yarışmaya dahil oldu. Tek atışta isabet sağlayan katılımcılara çeşitli sürpriz hediyeler verildi.

Başarılı atışa gram altın!

Organizasyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri kadınlara özel düzenlenen kategori oldu. Yoğun rekabete sahne olan yarışmada başarılı atış gerçekleştiren kadın katılımcılar gram altın ile ödüllendirildi. Etkinlik, izleyenler tarafından da ilgiyle takip edildi.

İlk kez düzenlenen organizasyonla hem çarşı esnafı arasındaki dayanışmanın artırılması hem de turistik hareketliliğin desteklenmesi amaçlandı. Etkinlik süresince çarşıda gözle görülür bir yoğunluk oluştu.

“İlgi memnuniyet verici”

Dernek Başkanı Zafer Bilici, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada organizasyonun beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti. Bilici, durgun geçen alışveriş dönemine hareket kazandırmayı ve ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etkinlikler devam edecek

Kemeraltı’nın geçmişteki canlı atmosferine yeniden kavuşması için çalışmaların süreceğini kaydeden Bilici, benzer organizasyonlarla hem esnafın destekleneceğini hem de ziyaretçi sayısının artırılmasının amaçlandığını dile getirdi.